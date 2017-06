Detenido por atracar dos veces el mismo banco La juez de Requena convocó la comparecencia de prisión, pero el fiscal no solicitó cárcel y el ladrón confeso quedó en libertad J. M. Martes, 13 junio 2017, 00:48

La Guardia Civil de Requena ha detenido a un hombre de raza negra como presunto autor de dos atracos en la misma sucursal bancaria en la localidad de Villargordo del Cabriel. El presunto ladrón sufre una adicción patológica a los juegos de azar y no tiene antecedentes penales, según informaron fuentes jurídicas. Tras una ardua investigación, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena detuvo a este hombre en la empresa de Buñol donde trabaja.

El ludópata confesó que cometió uno de los robos con una navaja, pero negó ser el autor del otro atraco que le atribuye la Guardia Civil. Según las investigaciones, los dos robos fueron perpetrados por el mismo hombre de raza negra. El primero de ellos tuvo lugar hace seis meses y fue cometido con una pistola simulada, mientras que el segundo lo perpetró con una navaja el pasado miércoles. El atracador logró un botín de 11.000 euros, según informaron fuentes de Grupo Cooperativo Cajamar. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Requena, el hombre quedó en libertad.

La magistrada convocó la comparecencia de prisión, pero el fiscal no solicitó la privación de libertad; y en esa situación, cuando no hay ninguna acusación que solicite la cárcel preventiva, la juez no puede acordarla, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El detenido quedó el libertad pero sigue siendo investigado por un robo con violencia e intimidación. Como medida cautelar, la magistrada le impuso la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y le prohíbe salir de España, por lo que le retiró el pasaporte.