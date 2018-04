El juez deja libres a dos de los arrestados por agredir sexualmente a una joven Comisaría Provincial de Alicante. / Daniel Madrigal EFE ALICANTE. Miércoles, 18 abril 2018, 01:14

El Juzgado de Instrucción 2 de Elche, en funciones de guardia, acordó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos, acusados de agredir sexualmente a una joven de 19 años el pasado sábado tras conocerla en una discoteca de Alicante. El arrestado fue puesto a disposición del citado juzgado, cuya titular, además de acordar su prisión provisional por un delito de agresión sexual, se inhibió en favor de los juzgados de Alicante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Otros dos detenidos por los mismos hechos comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, también en funciones de guardia, y dado que el fiscal no solicitó prisión para ellos el juez acordó la libertad de ambos, que quedan investigados en una causa abierta por agresión sexual, que se seguirá instruyendo en el Juzgado número 3 de la capital. Según el TSJCV, el juez instructor no puede acordar la prisión si no hay alguna acusación que lo solicite, como ha ocurrido en este caso.

Dos de los sospechosos fueron capturados en la capital alicantina y un tercero, en el aeropuerto de Alicante-Elche, ubicado en el municipio ilicitano, cuando intentaba huir del país, mientras que un cuarto implicado aún no ha sido localizado y detenido, según fuentes de la Policía Nacional.

El suceso se produjo durante la madrugada del pasado sábado, cuando la joven conoció a un varón en una discoteca de la zona de ocio del puerto de Alicante. Tras invitarla a bebidas alcohólicas, según la Policía Nacional, le insistió en que le acompañase a su casa. Una vez en la vivienda, tres jóvenes salieron de las habitaciones y, junto a la persona que iba con la chica, la agredieron presuntamente. La víctima intentó sin éxito huir. Luego, uno de los sospechosos la condujo a la calle, «donde desesperadamente la joven pidió auxilio en el primer establecimiento comercial que encontró. Desde allí llamó a la Policía Nacional.