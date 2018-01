Denuncia el intento de secuestro de una niña en Chiva Paseo del Torico, en Chiva. / Google Maps La madre de la menor frustró el rapto tras un forcejeo con un individuo de unos 30 años en plena calle JAVIER MARTÍNEZ y HÉCTOR ESTEBAN Valencia Miércoles, 10 enero 2018, 13:55

Un individuo intentó secuestrar a una niña de 18 meses esta mañana en el paseo del Torico en la localidad valenciana de Chiva, según la denuncia que ha presentado la madre de la menor en el cuartel de la Guardia Civil de esta población.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 8.45 horas de la mañana en las inmediaciones de una guardería. Según la versión de la madre, un hombre extranjero de entre 30 y 35 años le preguntó la hora y ella, que llevaba a su hija en brazos, dejó a la pequeña un momento en el suelo para sacar el móvil de su bolso y decirle la hora. El individuo también le preguntó dónde podía coger el autobús y la mujer se giró para indicarle el lugar donde estaba la parada; y entonces, el hombre cogió a la niña y salió corriendo con ella en brazos.

La madre empezó a gritar y logró alcanzar al individuo, según la denuncia. Tras un forcejeo, la mujer frustró el secuestro y el hombre escapó. Poco después, una vecina de Chiva que llevaba a sus dos hijos a la guardería llamó a la Policía Local. “La chica estaba muy nerviosa. Me ha contado lo que ha pasado y he llamado yo a la policía porque ella no podía hablar”, afirmó la mujer. La Guardia Civil ha tomado declaración a estas dos personas para esclarecer los hechos.