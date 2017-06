Un instructor de puenting, acusado de provocar un accidente letal por su «inglés macarrónico» El instructor dijo «no jump» queriendo decir «no saltes» y la joven podría haber entendido «now jump», que significa «ahora salta» ATLAS ESPAÑA Jueves, 22 junio 2017, 13:18

Un instructor de puenting ha sido acusado de homicidio imprudente por la muerte de una joven neerlandesa de 17 años en 2015 debido a su "inglés macarrónico".

La Audiencia de Cantabria desestimó el recurso presentado por el dueño de la empresa organizadora de la actividad. Considera que el instructor debería haber comprobado si la joven era mayor de edad antes de realizar el salto, y que su bajo nivel de inglés podría haber confundido a la saltadora.

El instructor le dijo "no jump", queriendo decir "no saltes", y la joven podría haber entendido "now jump", que significa "salta ahora". La forma correcta de decir "no saltes" habría sido "don't jump".