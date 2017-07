Herido leve un ciclista de 41 años arrollado por un autobús en la A-31 El hombre, de 41 años, ha sido atendido por policontusiones y trasladado en ambulancia al Hospital de Sant Joan de Alicante EUROPA PRESS Alicante Sábado, 22 julio 2017, 18:23

Un ciclista de 41 años ha resultado herido leve esta mañana al ser atropellado por un autocar en la A-31, a la altura de la pedanía alicantina de Alcoraya. El hombre ha sido atendido por policontusiones y trasladado en ambulancia al Hospital de Sant Joan de Alicante, según ha informado a Europa Press el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha producido a media mañana de este sábado en la vía de servicios de esta autovía que conecta Monforte del Cid con la capital alicantina.

El herido se encontraba circulando en bici por la carretera junto a otro ciclista, que no ha resultado afectado, cuando ha sido arrollado por el autocar. En el accidente no se han visto implicados más vehículos y el conductor del autobús no ha resultado herido, según las mismas fuentes.

Tras ser atendido en la zona por sanitarios de varias contusiones y lesiones en los brazos, el hombre de 41 años ha sido trasladado en una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de Sant Joan.