Hallan viva en un bosque de Suiza a la joven de Alicante que estuvo tres días desaparecida Lucía Cristo. / sos desaparecidos Lucía Cristo sufrió un accidente y fue localizada por los servicicios emergencia «herida y desorientada» ELISABETH GARCÍA Miércoles, 30 agosto 2017, 00:38

valencia. La madrugada del pasado sábado Lucía Cristo, una joven de la Granja de Rocamora que trabaja como cuidadora de niños en Suiza, desapareció tras sufrir un accidente con el coche en Les Monts de Corsier, cantón de Vaud. Después de más de tres días desde su desaparición, ayer sobre las 16:30 horas la Policía suiza encontró con vida a la mujer de 23 años que residía desde hace más de un año en Suiza.

Lucía Cristo acudió ese sábado a una fiesta con sus amigos,y volvió a casa con el coche de la familia para la que trabaja como «au pair». Sin embargo, en la zona próxima a la Riviera Vaudoisede, un transeúnte encontró el coche, sobre las seis de la madrugada, donde Castro viajaba sola. Pero no había rastro de ella. Solamente encontraron sus pertenencias, entre ellas el móvil y el bolso.

«La policía nos ha dicho que no tuvo ningún choque, solamente que en una curva prolongada y cerrada el vehículo se salió de la carretera y volcó», afirma la prima de la alicantina, Ángela Gutiérrez.

Según ha informado la prima de la desaparecida, Cristo había sido localizada por la zona donde estaba el coche y «estaba aturdida, desorientasa y herida por causa del accidente según nos ha indicado la policía en el comunicado», afirmó Ángela Gutiérrez. Seguidamente, la cuidadora de niños fue trasladada a un centro de salud por una ambulancia. «Su hermana me ha dicho que Lucía no recuerda nada de lo sucedido», declara la prima de la desaparecida. El Consulado de Ginebra es quien está prestando asistencia consular a la alicantina, según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno de la Comunitat.

Las tareas de búsqueda se iniciaron de inmediato tanto por aire como por tierra, principalmente donde se encontró el vehículo, ya que no podía haber ido muy lejos por las consecuencias del accidente. «La policía no descartaba en ningún momento que Lucía saliera sola del coche, y efectivamente tenían razón. Además han dicho a la familia que escapó por si sola del vehículo, concretamente desde dentro a través del maletero», manifiesta Gutiérrez. Respecto a por qué no ha aparecido en estos más de tres días, Gutiérrez desconoce la causa. Solo se sabe que ha estado durante esos tres días en el bosque. «No nos decían nada», declara la prima de la recientemente localizada. Además, cuenta que ha estado hablando durante «dos minutos» con la hermana de Lucía Cristo y explica haber estado más tiempo llorando que hablando.

El vehículo con el que Cristo volvía a casa pertenecía a la familia del menor al que cuida en Suiza. «Cuando se encontraron el coche, llamaron a la familia del niño al que cuida Lucía y, a partir de ahí, se pusieron en contacto con su madre, que también es residente en Suiza», manifiesta Gutiérrez.

La joven de 23 años, desde el primer momento, fue identificada por Sos Desaparecidos, la ONG que se ha encargado de dar voz de alarma para que la búsqueda de la alicantina no cesara hasta que la encontraran.

La familia está en espera de que se les comunique, por parte del hospital y policía suiza, qué ha ocurrido para que durante más de tres días Lucía Cristo haya estado desaparecida y le hayan encontrado desorientada y aturdida. Asimismo, la policía helvética ha indicado a los medios que ahora el procedimiento que se va a seguir será relizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo se desarrollaron exactamente los hechos de la madrugada del sábado en la localidad de Les Monst de Corsier.

El padre de Lucía Cristo se encontraba ayer especialmente feliz tras el hallazgo de su hija con vida. Han sido tres días de gran angustia que han desembocado en una alegría desbordante. Por ese motivo, el progenitor quiso agradecer la difusión que los medios de comunicación y los españoles han venido haciendo del caso para tratar de ayudarles.