El fiscal pide 12 años de cárcel para un hombre que mató a golpes a un indigente José Daniel T. y su abogado, ayer, en la sala donde se celebra el juicio. / j. martínez El homicida declara en el juicio que había tomado un gramo de cocaína, siete porros y varias cazallas poco antes de cometer el crimen en Miramar JAVIER MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 19 abril 2018, 00:07

Un hombre acusado del homicidio de un indigente en Miramar negó ayer en el juicio que tuviera intención de matar a la víctima, aunque reconoció que le propinó varias patadas en el pecho durante una pelea en una caseta de campo. José Daniel T., de 37 años, se sentó en el banquillo de los acusados ante un jurado popular de la Audiencia Provincial de Valencia para contestar sólo a las preguntas de su abogado.

«Llegamos a las manos y se golpeó contra la pared. Yo recibí primero y él se dio un golpe contra la pared, se quedó medio mareado y le di patadas en el tórax», declaró el procesado. El crimen tuvo lugar el 19 de abril de 2016 tras una discusión entre los dos hombres por la declaración que había realizado la víctima, Rafael M., ante la Guardia Civil de Oliva sobre la presunta implicación de Daniel en tres robos.

El homicida manifestó también que se encontraba drogado cuando propinó los puñetazos y patadas al indigente. Según afirmó con gran memoria, horas antes del crimen consumió un gramo de cocaína, fumó siete porros de marihuana y tomó varias cazallas en tres bares. Después circuló con su coche por un atajo y vio a Rafael, que iba en bicicleta, y le dijo que quería hablar con él.

Como la caseta en la que vivía la víctima estaba cerca, los dos hombres entraron en la vivienda y Daniel le preguntó por qué le había acusado de unos robos que él no cometió, y este le respondió que no le había pagado por los trabajos que había realizado en la panadería del procesado. Tras la discusión y los golpes, el homicida puso una cinta en la boca a la víctima «para que no chillara», metió el cuerpo en su coche y lo arrojó por un terraplén a un vertedero.

Daniel insistió que no tenía intención de matar a Rafael. «Si lo quiero matar lo atropello», aseguró ante el tribunal. Pocas horas después, el homicida fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, y al día siguiente confesó los violentos hechos y llevó a la Guardia Civil hasta el lugar donde estaba el cuerpo, porque pensaba que el indigente estaba vivo, según su declaración.

El fiscal pide 12 años de prisión para el acusado por un delito de homicidio al considerar que se puede aplicar la atenuante de intoxicación etílica, mientras que la acusación particular solicita 18 años de cárcel al calificar los hechos de asesinato, porque entiende que hubo ensañamiento debido al «aumento de forma deliberada del sufrimiento de la víctima». Según el abogado que representa a los padres de Rafael, la agonía de la víctima duró entre dos y cuatro horas tras entrar en estado de coma.