Estabilizado el incendio de Culla tras quemar 450 hectáreas de monte Un vehículo destruido y una masía afectada por el fuego de Culla. / efe Tres bomberos sufrieron quemaduras, uno de ellos muy graves, al quedar atrapados por las llamas tras un cambio repentino de la dirección del viento JAVIER MARTÍNEZ/EFE CASTELLÓN. Domingo, 31 diciembre 2017, 00:55

El incendio declarado el viernes en una zona forestal del término municipal de Culla fue dado por estabilizado ayer tras quemar unas 450 hectáreas de monte y una masía en el interior de la provincia de Castellón. El fuego comenzó en el paraje de la Esparraguera, posiblemente, por una quema de restos de poda que se descontroló en una finca agrícola, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil.

Todos los medios aéreos se retiraron el sábado, salvo uno con base en el Aeroclub de Castellón, después de la intensa labor de las brigadas forestales y los bomberos. Uno de ellos sufrió quemaduras muy graves. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana concretaron que el fuego se dio oficialmente por estabilizado sobre las 16.15 horas del sábado.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que visitó ayer el puesto de mando avanzado del incendio, afirmó que una quema de rastrojos parece ser el origen del fuego, aunque precisó que se trata de algo que deben determinar los técnicos «en el momento que se llegue a la causalidad». Puig señaló, no obstante, que en general la mano del hombre «está detrás de más del 80 por ciento de los incendios», de una manera intencionada o no, y pidió prudencia a toda la sociedad, desde los agricultores y ganaderos hasta los turistas que acuden al monte, para no causar incendios forestales.

En su cuenta de Twitter, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón destacó el «duro trabajo» de los efectivos desplegados con motivo del incendio, y envió «un abrazo muy fuerte» al bombero que resultó herido grave durante la extinción del fuego. La víctima se encuentra ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario y Politécnico La Fe tras sufrir quemaduras en el 20 por ciento de su cuerpo, concretamente en la cara, manos y codos.

Se rozó la tragedia

El herido es un bombero profesional del Ayuntamiento de Castellón y miembro del equipo de voluntarios del parque de Morella. Quedó atrapado por las llamas con otros dos compañeros, que también sufrieron quemaduras, tras un cambio repentino de la dirección del viento cuando se dirigían a una de las masías amenazadas por el fuego. Los otros dos heridos fueron atendidos en el centro de salud de Albocàsser.

El incendio se declaró sobre las 13.55 horas del viernes en un paraje de Culla. Los servicios antiincendios actuaron con gran rapidez, pero las fuertes rachas de viento dificultaron las labores de extinción, sobre todo para los medios aéreos, que tuvieron que retirarse, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

La Guardia Civil y los bomberos desalojaron unas veinte masías y un hotel rural debido a la cercanía de las llamas en un valle «de mucha belleza», de pinar y cultivos, a 15 kilómetros del núcleo de población, según informó el alcalde de Culla, Víctor Fabregat. Los vecinos de las masías desalojadas comenzaron ayer a volver a sus casas, al igual que las personas que estaban alojadas en el hotel rural.

Según Fabregat, una de las masías quedó muy dañada por las llamas, que llegaron a las cercanías de otras siete fincas agrícolas, mientras que el resto de casas y el hotel no resultaron afectados. La rápida actuación de los bomberos y brigadistas salvó el pinar y los cultivos de este municipio. El fuego también destruyó un vehículo junto a una de las masías.

Otro incendio forestal que también se declaró el viernes en el término municipal de Sueras, en la provincia de Castellón, fue controlado sobre las ocho de la mañana del sábado, sin que finalmente afectara a la Sierra del Espadán, por los servicios antiincendios de la Generalitat. Este fuego afectó a unas 2,5 hectáreas de monte.