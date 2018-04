Detenido por quedarse con una pistola cargada que encontró un contenedor de una avenida de Valencia Los agentes localizaron en una mesa del comedor un arma de fuego con su cargador LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 14 abril 2018, 12:27

Agentes de la Policía Nacional han detenido en su domicilio del distrito de Abastos de Valencia a un hombre de 53 años, de origen español, como presunto autor de los delitos de tenencia de armas, tras intervenirle una pistola semiautomática del calibre 9 milímetros con su correspondiente cargador con seis cartuchos. Los policías intervinieron la pistola y siete cartuchos blindados.

Los hechos ocurrieron el viernes sobre las dos y cuarto del mediodía cuando los agentes fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a la avenida Tres Cruces de Valencia donde al parecer un hombre estaba llamando al domicilio de su hijo y éste no abría.

Inmediatamente, los policías se dirigieron al lugar donde averiguaron que el requirente había quedado con su hijo para comer, y al no presentarse éste en su casa, le realizó numerosas llamadas a su teléfono móvil que al no contestar, decidió ir al domicilio de su hijo.

Tras llamar en reiteradas ocasiones al timbre de la puerta y no recibir respuesta alguna, llamó a la policía por si le hubiese ocurrido algo a su hijo. A su llegada los agentes, llamaron en reiteradas ocasiones a la puerta y al no tener contestación, lo intentaron con una copia de la llave que les entregó el padre, no consiguiéndolo, por lo que requirieron la presencia de los bomberos.

Una vez dentro del domicilio, los policías observaron en el comedor a una persona inmóvil acostada en un sofá, con unos auriculares puestos, que no respondía a las llamadas de los policías, por lo que tras zarandearlo levemente, consiguieron que respondiese, manifestándoles que se encontraba bien y que no había escuchado nada.

En ese momento, los policías observaron en una mesa del comedor un arma de fuego, comprobando que era una pistola semiautomática del calibre 9 milímetros con su correspondiente cargador, averiguando que al parecer se la había encontrado 15 días antes en el interior de una bolsa de basura en un contenedor próximo a su domicilio.

Finalmente, los agentes tras realizar diversas comprobaciones lo detuvieron como presunto autor de un delito de tenencia de armas y explosivos. El detenido, sin antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.