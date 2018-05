Detenido por mentir a la policía para no reconocer cómo había ensuciado el coche de empresa EFE ELCHE. Jueves, 17 mayo 2018, 00:45

La Policía Nacional de Elche ha detenido a un hombre de 51 años tras reconocer que puso una denuncia falsa sobre un presunto asalto que nunca se produjo. La realidad era que el hombre no quería reconocer que se había acostado con una prostituta. La historia comienza cuando esta persona acude a dependencias policiales de Elche. Ahí cuenta que dos toxicómanos le asaltaron y le obligaron a llevar la furgoneta que conducía hasta un descampado con la intención de robarle, algo que finalmente no hicieron porque no tenía dinero encima. La furgoneta estaba llena de barro por haber entrado al descampado.

Pero los agentes no le creyeron y consigueron que confesara que si no tenía dinero encima era porque se lo había gastado en una mujer a la que pagó por mantener relaciones sexuales... en el mismo descampado al que el hombre dijo que le habían llevado los inexistentes toxicómanos. La verdad es que el hombre no quería reconocer la situación ante su jefe porque la furgoneta era de la empresa y no quería que supiera por qué estaba llena de barro.

Una vez reconocidos los hechos, los investigadores procedieron a su detención acusándole de un delito de simulación de delito, aunque posteriormente fue puesto en libertad con cargos.