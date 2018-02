El fiscal pide un careo entre la viuda de Patraix y su amante Un jurado popular decidirá si la pareja encarcelada es culpable de asesinato JAVIER MARTÍNEZ Valencia Jueves, 1 febrero 2018, 14:30

Un jurado popular decidirá si la viuda de Patraix y su amante son culpables de asesinato después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia transformara las diligencias previas en el correspondiente procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado. Tras comparecer hoy todas las partes, el fiscal ha solicitado al magistrado que instruye la causa un careo entre los dos detenidos por el crimen, María Jesús M. C. y Salvador R. L., de 27 y 47 años, respectivamente, ante las contradicciones en las que incurrieron durante sus declaraciones ante la policía y el juzgado.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la viuda confesó ante la policía que participó en la planificación del crimen, aunque luego precisó que creía que Salvador no era capaz de matar a Antonio, sino que le daría un susto. Dos días después, la viuda aseveró al juez que no participó en el asesinato ni lo planificó, y matizó que había reconocido su implicación en los hechos porque no había entendido la pregunta que le hizo la inspectora del Grupo de Homicidios.

En su declaración en el juzgado, Salvador confesó el crimen y exculpó a Maje, como conocen a la viuda sus amigos y familiares. Los dos reconocieron que mantenían una gran amistad desde hace tres años, pero negaron que fueran amantes. Según la versión que Salvador dio al juez, los dos compañeros de trabajo hablaban de cosas íntimas y ella le dijo que se quería divorciar porque discutía mucho con su marido, y entonces él contestó que acabaría con el problema. «Lo decidí yo solo y lo ejecuté», afirmó Salvador con aparente tranquilidad cuando el juez le preguntó si había planificado el crimen con su compañera.

En la comparecencia que se ha celebrado hoy de la Ley del Tribunal del Jurado, el juez ha comunicado la imputación de asesinato a Maje y Salvador en presencia de sus abogados. Además del careo, el fiscal ha solicitado otras diligencias de investigación, como los requerimientos a dos compañías de seguros para que remitan al juzgado copias de las pólizas que contrató la víctima con las cláusulas y beneficiarios de las mismas.

El ingeniero asesinado era titular de varios seguros de vida y accidentes cuyos cobros ya había comenzado a gestionar la viuda con la ayuda del autor confeso del crimen. Las cantidades de dinero correspondientes a estas pólizas que iba a percibir Maje, junto con la herencia y la pensión de viudedad son tres indicios que sustentan la hipótesis policial del móvil económico en el asesinato. El abogado de la viuda ha solicitado esta mañana la toma de declaración a dos testigos en el juzgado.