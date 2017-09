Confirman que los cadáveres de Susqueda son los de la pareja desaparecida Los Mossos han ratificado la tragedia ocurrida en este pantano gerundense R.C. Madrid Viernes, 29 septiembre 2017, 16:12

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que los dos cadáveres hallados este martes en el pantano de Susqueda (Gerona) corresponden a los dos jóvenes desaparecidos hace un mes cuando iban a practicar kayak, ha informado la policía catalana en su cuenta de Twitter.

Lamentablement hem confirmat que la identitat de la parella trobada al Pantà Susqueda correspon als joves desapareguts ara fa un mes — Mossos (@mossos) 29 de septiembre de 2017

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que Paula M.P., de 21 años y vecina de Cabrils (Barcelona), y Marc H.L., de 23, de Arenys de Munt (Barcelona), fueron víctimas de un crimen. Según fuentes de la investigación, el cuerpo de la mujer presenta un disparo de bala en la cabeza, mientras que el del hombre tiene heridas que se relacionan con una agresión con un objeto contundente, arma blanca o quizá también de fuego.

Una misteriosa desaparición

La de Marc y Paula ha sido una desaparición marcada por el misterio desde que comenzaron las labores de búsqueda. Aunque los Mossos no encontraban indicios suficientes para pensar que la pareja se hubiese marchado voluntariamente, nunca se ha descartado ninguna hipótesis. Los jóvenes, que estaban de vacaciones, tenían previsto visitar Tamariu, en Palafrugell (Girona) y el Montseny y hacer una excursión en un kayak, propiedad del chico, por el pantano de Susqueda. El kayak inflable del joven con el que, al parecer, pretendían hacer una excursión apareció en el agua medio desinflado, en una zona próxima a la que se encontró el coche.

A pesar de que los jóvenes salieron a hacer su ruta el jueves, no fue hasta la tarde del sábado cuando sus familiares, extrañados por no tener noticias de ellos, pusieron la denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Premià de Mar. La hipótesis de que habían sido víctima de un crimen ganó fuerza cuando en agosto, el consejero de Interior, Joaquim Forn, desveló que el coche de la pareja de jóvenes desaparecidos hallado hundido en el pantano de Susqueda "no cayó por accidente", sino porque "alguien lo empujó".