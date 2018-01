Las cartas de amor de la pareja detenida por el crimen de Patraix Maje y Salvador intercambiaron diferentes misivas que ahora constan en el sumario JAVIER MARTÍNEZ Valencia Viernes, 19 enero 2018, 21:09

Maje y Salvador, las dos personas detenidas por el crimen cometido en el barrio de Patraix se enviaron cartas de amor que constan ahora en el sumario del caso. Antonio entraba un día de agosto en el garaje en el que guardaba el vehículo y ahí se encontraba con su asesino que le asestó hasta 8 puñaladas provocándole la muerte en el momento. Cinco meses después la Policía procedió a la detención de la que era mujer de Antonio en el momento del crimen y de un compañero de ella en el hospital privado en el que trabajaba. El varón, Salva, confesó el crimen y días después llevó a los agentes a su finca en la que en un fosa se encontraba el arma que utilizó para acabar con la vida de Antonio.

En el sumario del caso constan las cartas de amor que Maje y Salva se enviaron. LAS PROVINCIAS reproduce un extracto de las misivas entre los acusados por el asesinato de Patraix.

Antonio y Maje.

De Maje a Salva «Soy tuya y prometo serte fiel»

«Con esta breve carta quiero decirte que te quiero, que te necesito y que voy a cuidarte y mimarte. Soy tuya y prometo serte fiel porque no hay nada más que un hombre como tú a mi lado. Sigue luchando. Sigue conquistando. Nunca hay batalla perdida a tu lado. Tienes a tu lado una mujer que te valora, que te quiere y te escucha. Me llevas de la mano. Seguimos el mismo camino juntos con caminos más llanos y otros más empinados, pero de la mano. Un fuerte beso para el mejor papi del mundo. Te quiero».

Salva, en su finca con la Policía. / Juan J. Monzó

De Salva a Maje «Me haces sentirme muy amado»

«Querida Maje. Esta carta responde a tu maravilloso regalo, a esa estupenda carta que con tanto amor me redactaste. Me produjo tantos sentimientos que aún estoy interiorizándolos. Me haces sentirme muy amado y valorado. Quiero que sepas que mi amor por ti es tan grande que quiero que seas feliz a mi lado y con los demás. Sé que lo nuestro es diferente a todo lo establecido. Ojalá pudiera darte todo lo que necesitas. Me gustaría pasar junto a ti el resto de mi vida. Elige siempre a quién amas y debes de ser libre».