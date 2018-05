Cárcel para un notario que intentó asesinar a su socio

valencia. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al notario Gabriel D. S. a un total de siete años y medio de cárcel por intentar matar a su socio en Paterna al golpearlo en la cabeza con una llave de grifa por la espalda y de forma sorpresiva. El tribunal considera que los violentos hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2013 son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa.

La defensa sostuvo en el juicio que el procesado no tenía intención de matar a la víctima, lo que se evidencia por la poca intensidad con que le propinó los golpes y la levedad de las lesiones que sufrió Antonio V. F. Sin embargo, la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia afirma que Gabriel D. «actuó con ánimo de acabar con la vida de su socio, no solo de lesionarlo», y no alcanzó su propósito «por causas independientes de su voluntad».

El abogado penalista Manuel Sáez, que representó a la víctima y ejerció la acusación particular, calificó los hechos como un intento de asesinato alevoso. Tras sentirse menospreciado por su compañero de despacho, que le tachaba de pusilánime y le incitaba a tratar más duramente a los empleados, Gabriel D. urdió un plan para deshacerse de su socio. Después de reunirse en la notaría para dar por terminado el convenio que habían suscrito cinco meses antes, el procesado invitó a su casa a la víctima para mostrarle un libro antiguo que tenía en el salón.

Cuando Antonio estaba observando el libro, sin posibilidad de percatarse del inminente ataque que se cernía sobre él, Gabriel le propinó un golpe en la cabeza con la llave metálica. La víctima, aún herida y sangrando, pudo hacer frente a su agresor y consiguió salir al rellano de la escalera tras protegerse con los brazos de otros golpes. Su socio le persiguió con el arma en ristre y sin dejar de agredirlo, pero Antonio logró escapar gracias a su corpulencia y reflejos, según los hechos que el tribunal considera probados.

Tras ser avisada por un vecino, la Policía Nacional acudió con urgencia al lugar y detuvo a Gabriel, que se negó a prestar declaración en la comisaría. La víctima fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova para que recibiera atención médica. Como consecuencia del ataque, Antonio sufrió dos heridas contusas en la cabeza y otras lesiones leves en la espalda y brazos. El procesado deberá indemnizar a la víctima con 7.000 euros y tendrá que pagar también las costas del proceso.