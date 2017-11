Un balance de cuatro detenidos, 26 positivos y 112 actas por drogas en Cheste EFE Sábado, 11 noviembre 2017, 23:56

cheste. El ayuntamiento de Cheste lleva realizadas en el municipio cuatro detenciones, 15 conductores han dado positivo en el test de drogas, 11 en el de alcoholemia y se han completado 112 actas de drogas.

Durante la tarde-noche del viernes se inmovilizaron 11 turismos y 16 motocicletas y se impusieron varias denuncias de tráfico por no llevar casco, circular por dirección prohibida y no haber pasado la ITV, no tener el seguro o la tarjeta de transporte, entre otros, además de numerosas multas por orinar en la vía pública.

La concejala encargada de organizar la llegada de aficionados a la localidad, Carmen Delgado, señaló que se han retirado más de diez carros de venta ambulante de comida no autorizados y se han desmontado varios de venta ambulante que no habían pedido la correspondiente autorización. «Desde el Ayuntamiento queremos hacer un llamamiento a la afición para que disfrute de la fiesta con control, respetando las normas», señaló.