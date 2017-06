Otro atropello en Bétera por no respetar la distancia Martes, 13 junio 2017, 00:29

Los atropellos a ciclistas no cesan. Adolfo, un joven de Serra de 24 años, acabó ayer herido al ser arrollado por un coche cuando iba a trabajar a Bétera en bicicleta. El accidente se produjo a las 6.30 horas, enla CV-310, en el mismo punto en el que otro aficionado fue atropellado el sábado por una grúa. En esta ocasión el conductor, un hombre de 78 años, no guardó la distancia reglamentaria al adelantar a la víctima. Un equipo médico auxilió al herido, que fue evacuado con múltiples contusiones al Hospital Intermutual de Levante. La vida de Adolfo no corre peligro.