Atraca a una pareja que salía de su coche en Valencia y raja la cara de uno para exigir más dinero El presunto ladrón fue detenido poco después en la terraza de un bar cercano en Valencia LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 26 julio 2017, 14:59

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 52 años, de origen español, como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación, tras apoderarse del dinero y de un teléfono móvil de una pareja cuando las víctimas acababan de aparcar su vehículo. El arrestado está acusado de utilizar un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar de muerte a las víctimas, después de hacer un corte en la cara a uno de los atracados, según han informado fuentes de Jefatura en un comunicado.

La pareja acudió a la comisaría del distrito de Trànsits muy nerviosa, tras al parecer haber sido asaltada por un hombre con un cuchillo cuando acababan de aparcar su vehículo. Les exigió dinero y les amenazó de muerte, según consta en la denuncia. El hombre tenía una pequeña herida sangrante en un mejilla.

Los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda del sospechoso y "en la terraza de un bar cercano localizaron a un hombre que coincidía plenamente con las características físicas y de vestimenta del sospechoso".

El detenido está acusado de robar 45 euros y un teléfono móvil. Además, al parecer al sospechoso no le pareció suficiente botín y habría continuado intimidando a la pareja para que le entregara más dinero y efectos, haciendo un corte en la mejilla al hombre. "El presunto autor les habría amenazado de muerte, jactándose de que no tenía nada que perder y obligándoles a que se quedaran en el interior del vehículo y que no llamaran a la policía", añade la nota policial.

La víctima acudió a un centro de salud para ser curado de la lesión y el detenido, con numerosos antecedentes policiales, pasó a disposición judicial.