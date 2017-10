Arde un restaurante chino en la calle Gorgos de Valencia 00:10 LP No había comensales en el interior en ese momento y no hay heridos ÁLEX SERRANO Domingo, 1 octubre 2017, 19:40

Un incendio en la cocina de un restaurante asiático en la calle Gorgos ha obligado esta tarde a actuar a efectivos del cuerpo municipal de bomberos. El fuego está "controlado", según fuentes de los bomberos, que procedieron a apagar las llamas y ventilar el establecimiento antes de abandonarlo.

El incendio se habría iniciado por causas que aún se investigan en torno a las 17.39 horas. No había comensales en el interior en ese momento y no hay heridos, según fuentes del cuerpo municipal. Hasta el lugar se desplazó un vehículo de altura con escalera y una ambulancia, pero finalmente no tuvo que intervenir. El incendio se dio en la planta baja en un conocido restaurante chino.

El fuego se ha producido cerca de donde hace apenas dos semanas ardieron cuatro vehículos en plena madrugada y a escasos metros de una gasolinera, aunque en ninguno de los dos casos los bomberos han dejado que las llamas lleguen a las proximidades del área de servicio.