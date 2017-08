Una amiga denuncia la agresividad verbal del detenido EFE MÉXICO. Jueves, 31 agosto 2017, 00:14

Una amiga mexicana de Pilar Garrido, denunció ayer que Jorge Fernández menospreció y maltrató verbalmente a su cónyuge varias veces en público, si bien la valenciana jamás comentó nada. La trataba «de una forma ruda, grosera, incluso agresiva», explicó a Efe Carmen (nombre ficticio), quien prefiere guardar el anonimato por temor a represalias por parte de la familia de Fernández. Carmen, residente también en Ciudad Victoria, conocía a Pilar desde que ésta pisó tierras mexicanas.

«No se medía en la forma que le hablaba; era muy grosero», dijo. De acuerdo con su testimonio, era un menosprecio continuo y notorio, aunque sutil. «No le pegaba, no le decía palabras como 'pendeja' o 'idiota'», pero la contradecía y la «regañaba» habitualmente, la desautorizaba, expuso. «Era una forma rara de tratarla, y siendo su esposo y la madre de su hijo, todavía más. No se trata así una persona», remarcó.

«A mí nunca jamás me contó que tuviera problemas con Jorge; jamás me dijo que tuviera algún pleito. Yo lo veía por cómo él le contestaba y a ella nada más le daba pena (vergüenza), pero nunca exteriorizó nada. Pero las amigas (comunes) también me lo decían, porque lo veían», señaló.

«Se hizo muy buena amiga de mis amigas. Era muy educada, conocida y querida», sobre todo gracias al centro de belleza que administraba, que se ganó buena reputación porque hacía tratamientos novedosos y con buenos resultados. Fue gracias a ella, explicó, que la familia podía vivir holgadamente: «Él no se hubiera podido dar ciertos lujos o viajes, porque trabajaba en el gobierno y sabemos que no se gana un sueldazo».