«Creía que me mataba a patadas» 02:26 Manuel P. mira por la ventana de su casa. / Javier Martínez El vecino de Tres Forques agredido por un pandillero reconoce que temió por su vida | La Policía Nacional identifica al resto de miembros de la banda juvenil que atemoriza el barrio con robos y brutales palizas JAVIER MARTÍNEZ Valencia Jueves, 16 noviembre 2017, 22:49

La rutina se repite todos los días. Mira por la ventana antes de salir de casa. Manuel P. tiene miedo después de la paliza que le propinó un miembro de una banda juvenil. Desde entonces, el hombre de 44 años sufre en silencio. Derrama algunas lágrimas cuando recuerda los insultos y las patadas. Llora en la intimidad. Sus vecinos del barrio de Tres Forques le apoyan, pero una pandilla le odia.

Tras la brutal agresión que sufrió en las inmediaciones de la plaza de Maguncia, Manuel toma precauciones cuando sale a la calle. Mira a ambos lados para cerciorarse de que los violentos jóvenes no están cerca. «Creía que me mataba a patadas y puñetazos. Tengo lagunas pero recuerdo algunas cosas. Primero me insultaron y yo los desafié porque estaba ya harto», explica la víctima mientras frunce el ceño. Como ya informó LAS PROVINCIAS, la paliza fue grabada por un vecino desde su balcón. En las imágenes del vídeo se aprecia cómo un miembro de la banda da un puñetazo a Manuel, lo tira al suelo y luego le propina hasta cinco patadas cuando el hombre está arrodillado sin posibilidad de defenderse y con los brazos protegiéndose la cabeza.

«Fue una agresión por odio. Me pegaron y me robaron por mi condición sexual»

La víctima quedó inconsciente en medio de la calle, y mientras permanecía en el suelo con los brazos abiertos y el cuerpo tendido de espalda, otro pandillero le robaba la cartera y un tercer joven grababa con su móvil a Manuel para difundir la cruel imagen, presuntamente, a través de una red social o un grupo de WhatsApp, como ya habían hecho algunos miembros de la violenta banda tras participar en peleas callejeras.

«Fue una agresión por odio. Me pegaron y me robaron por mi condición sexual. Póngalo bien claro en el periódico. Y no era la primera vez. Un mes antes ya me rodearon y me quitaron la bandolera con mi teléfono, la cartera, un paquete de tabaco y mis gafas», señala con el rostro cariacontecido.

Insultos en la calle

Después del primer robo, Manuel no presentó denuncia y los pandilleros volvieron a las andadas. «Cada vez que se cruzaban conmigo en el barrio me llamaban maricón, y eso que yo cambiaba de acera para evitarlos o bajaba la cabeza para no mirarlos», afirma el hombre. «Esto es un sinvivir. Me insultan siempre que me ven en la calle, y por eso he tenido que denunciar. Al final me he armado de valor porque hay que parar estas agresiones», añade con indignación. Pero ahora reconoce que tiene miedo y trata de pasar página.

«Me insultan siempre que me ven por la calle y por eso he tenido que denunciar»

«No me arrepiento de haber denunciado. Era necesario para que me dejaran en paz», insiste la víctima. «Creo que ha llegado el momento de olvidar lo que ha pasado y hacer mi vida. Ellos siguen por el barrio. Espero que no vuelvan a pegarle a nadie más», agrega. Tras la detención de cuatro menores por su presunta implicación en la agresión y el robo, los agentes del grupo de Policía Judicial de la comisaría de Abastos, donde la víctima presentó la denuncia, también identificaron a los restantes miembros de la pandilla.

Temor en el barrio

Los vecinos afectados denuncian continuas amenazas y agresiones por parte de esta banda juvenil. Los pandilleros suelen aprovechar su superioridad numérica para rodear, amedrentar y robar a sus víctimas. En la mayoría de los robos que les atribuye la policía no esgrimieron armas, pero utilizaron la violencia física o la intimidación verbal para apoderarse de móviles u otros objetos de valor.

El temor en el barrio es tan grande que algunos vecinos se cambian de acera cuando se cruzan con los pandilleros de noche. «La policía viene enseguida cuando la llamamos. Ahora parece que se han tranquilizado un poco desde que detuvieron a los más violentos», afirma una vecina de la calle Santa Cruz de Tenerife. La banda está formada por una quincena de chavales de diferentes nacionalidades que se reúnen en un parque del barrio de Tres Forques. Varios de ellos difunden en las redes sociales fotografías y vídeos de las peleas de su pandilla.

«Al final me he armado de valor porque hay que acabar con estas agresiones»

La mayoría son españoles, rumanos y suramericanos. Uno de los menores detenidos por la policía tiene otros tres antecedentes por robos con violencia cometidos en la ciudad de Valencia, según informaron fuentes jurídicas. Todos los jóvenes arrestados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, y dos de ellos ingresaron en un centro de menores de la Generalitat por orden judicial.