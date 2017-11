Un acusado de matar a su padre dice que no se acuerda porque bebió cazalla

valencia. Un hombre acusado de matar a su padre a puñetazos y patadas en Real de Gandia aseguró ayer ante el jurado que no recordaba claramente lo ocurrido porque estuvo bebiendo durante horas cazalla y vino. El fiscal pide 14 años de prisión para el sospechoso. Tiene en cuenta la circunstancia agravante de parentesco y la eximente incompleta de embriaguez.

El crimen se produjo el 24 de junio del año pasado, cuando el sospechoso acudió a Real desde Mallorca para pasar el fin de semana. Tras consumir alcohol en un bar en cantidades que dijo no recordar, se presentó en su casa y propinó una paliza a su progenitor de 80 años.

«Supongo que me querría echar y me defendería, no sé», se limitó a indicar el acusado. Pese a asegurar que el alcohol consumido nubló sus recuerdos, sí expuso ante el jurado algunas imágenes sobre los hechos en las que su padre le cogía del cuello y le decía que no quería verle más. Achaca esta conducta al estado de embriaguez en que llegó.