«Había que actuar rápido, el agua ya les llegaba al cuello»

carlet/valencia. La imagen del último temporal que ha azotado a la Comunitat es la de los tres ancianos atrapados en su coche el domingo en un campo de Alginet anegado por las lluvias. La emergencia revela el peligro de las trombas en La Ribera y visibiliza el sacrificio de las fuerzas de seguridad y los bomberos en las situaciones límite.

Fue una intervención que ni los bomberos, ni los guardias civiles ni los agentes de la Policía Local de Alginet olvidarán. Para algunos ha sido la más arriesgada a la que han hecho frente. Así lo explica uno de los protagonistas, el guardia civil que sacó a dos de los ancianos del vehículo. «Cuando llegamos, el agua casi les llegaba al cuello. Teníamos que actuar rápido para evitar que se ahogaran. Me até una cuerda y salté al coche», recuerda Raúl Blázquez, cabo primero del cuartel de Carlet que participó en el rescate.

La corriente del agua era muy fuerte. Todos eran conscientes del riesgo. Sabían que si no actuaban cuanto antes y de manera coordinada la tragedia estaba servida. «Había que sacarlos como fuera». Presente en la mente de los guardias estaba la muerte de un compañero en Sevilla en una situación similar. «Mi padre es bombero y me había dicho que si ocurría algo así me amarrara algo a la cintura. Me vino ese 'flash' y me puse la cuerda mientras los compañeros tiraban con toda el alma», explica Blázquez.

Fue, insisten, «un trabajo en equipo» en el que participaron tanto agentes de la Guardia Civil como policías locales de Alginet y bomberos. El cabo primero y el agente de Alginet Daniel Moya se colocaron encima del coche para encontrar la forma de extraer a las víctimas. Mientras, el resto de compañeros sujetaban una cuerda para evitar que la fuerza del agua los arrastrara.

«No les va a pasar nada»

«Estas personas estaban muy asustadas y era muy importante que a nosotros nos vieran tranquilos. Así que yo les dije: estamos aquí, hemos venido a sacarles y no les va a pasar nada», describió el policía local que habló con los ancianos nada más acceder al lugar.

Finalmente, y sin bajar del capó del coche, lograron quebrar uno de los cristales laterales para extraer a la mujer. Se encontraba casi cubierta por el agua y entre todos la sacaron fuera del barranco para ponerla a salvo. Después, llegó el turno del conductor. Por último, los bomberos sacaron al copiloto.

Todos coinciden en que, en ese momento, salvar a la familia atrapada en el agua estaba por delante del riesgo que entrañaba para sus vidas. «La Guardia Civil está para este tipo de situaciones, de servicio al ciudadano. Entré en el cuerpo para cosas como esta», confiesa Blázquez. Sus compañeros Esther Fernández, David Gaona, Juan García y los agentes de Alginet coinciden: la mejor recompensa pasada la tormenta, confiesan, «es la satisfacción por un trabajo bien realizado».