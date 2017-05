La Audiencia ordena prisión para un financiero que estafó a una mujer y perdió su casa

La «elevada entidad del perjuicio económico causado a la ofendida» y la «falta de constancia de pago» son dos de las principales razones por las que la Audiencia de Valencia dice 'no' al ruego de tres acusados de estafa para ingresar de inmediato en prisión. El financiero José Gamero y los otros dos procesados, Vicenta Luisa Almarche y Jorge Medina, deberán ir a la cárcel esta semana tras recibir una condena de dos años y medio de cárcel. Su delito, confirmado por el Supremo, estafar a la valenciana Pilar Martínez, quien perdió su casa y cayó en una depresión tras un traicionero préstamo con intereses disparados.

La Audiencia rechaza la solicitud de suspender la pena de los encausados hasta que se resuelva su petición de indulto al Gobierno. La perjudicada, por su parte, reclama que le devuelvan «el mucho dinero que me deben. Yo pienso ir hasta el final, y si no que cumplan hasta el último día entre rejas, pero ante todo que me paguen».