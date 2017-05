La Policía irrumpe en un piso de Mislata tras escucharse gritos de «por favor, no me mates»

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mislata a dos hombres de 37 y 44 años, de origen colombiano y cubano, respectivamente, como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras al parecer apuñalarse mutuamente durante una discusión en la vivienda que comparten. Uno de los ahora arrestados fue trasladado a un hospital donde le intervinieron quirúrgicamente.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y cuarto de la madrugada del domingo cuando agentes que patrullan en servicio de prevención de la seguridad ciudadana fueron alertados por la sala del 091 para que acudieran a un domicilio de Mislata del que se escuchaban gritos de un hombre pidiendo auxilio y que no le mataran.

Rápidamente los agentes se desplazaron al lugar y tras llamar en varias ocasiones a la puerta y escuchar gritos, "por favor no me mates" y "policía socorro que me mata, socorro", comenzaron a golpearla con patadas puesto que no abrían, unos segundos después se abrió y salió de la vivienda un hombre ensangrentado diciendo que lo habían matado, desvaneciéndose a continuación. Los policías entraron al domicilio y localizaron a un hombre en actitud desafiante gritando que le había apuñalado en defensa propia y que no le tocaran ni se les acercaran. Los agentes lograron inmovilizar al hombre que también estaba herido.

El hombre que salió de la vivienda en primer lugar y se desvaneció, fue asistido por el indicativo policial hasta la llegada de los servicios sanitarios realizándole un torniquete en la pierna, que tenía al menos una puñalada y de la que salía abundante sangre, así como taponarle otra herida en el cuello con ropas que encontraron en la vivienda. El hombre fue trasladado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente.

Los policías averiguaron que los hombres habían tenido una discusión en el domicilio que comparten y presuntamente se habrían apuñalado con dos cuchillos de la cocina.

Los agentes tras las comprobaciones oportunas los detuvieron como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los detenidos han pasado a disposición judicial.