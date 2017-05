El presidente del club de triatlón Trillebeig, Jaime Escortell, ha vuelto a nacer hoy. Él ha sobrevivido del accidente sin apenas heridas, "más allá de unos pocos rasguños". Lanzarse contra el guardarraíl, asegura, le ha salvado la vida. "He visto el coche a dos metros y me ha salvado que me he echado a la derecha", comenta, aún conmocionado por el accidente. Escortell confirma, además, que el resto de sus compañeros estaban "muy mal".