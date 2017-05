El desplome de un puesto del mercadillo de Benicalap desató ayer la alarma. Dos mujeres de avanzada edad resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital. No obstante, sus lesiones no son graves y se encuentran fuera de peligro, como confirmaron fuentes municipales. El incidente se produjo en torno a las once de la mañana, en la calle Fernando Casanova Benlloch, cuando una ráfaga de viento tumbó parte de la estructura de un puesto y los hierros golpearon a las víctimas.