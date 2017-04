El camaleón yihadista que engañó a The New York Times

Logró halagos de la policía alemana por su labor como imán de Munich. Hacía creer a los que le rodeaban que entre sus guardaespaldas había musulmanes a los que había rescatado de Daesh. Logró que The New York Times le dedicara un amplio reportaje bajo el títular 'El imán que intenta mitigar el islamismo radical'. «Sabemos que él habla y trabaja contra grupos terroristas como Al Qaeda o los talibanes, y eso es importante», sostenía el reportaje publicado en mayo de 2010 por el rotativo neoyorquino, citando a «un alto funcionario de la seguridad alemana».

Abu Adam Shashaa había logrado engañar a todos. Dominaba la comunicación. En Egipto trabajó un tiempo como periodista. El presunto yihadista encarcelado bajo las acusaciones de acoger a terroristas y financiar el Daesh desde su mansión de Teulada era un auténtico camaleón yihadista. El ciudadano egipcio destacaba cómo muchos islamistas le calificaban de «traidor» por su actitud y hacía gala de las amenazas que recibía en foros de internet en los que se colgaban fotos de sus reuniones con policías. Mientras, el ciudadano egipcio de 46 años arrestado en Alicante acogía a combatientes del Daesh en su regreso desde Siria o Irak y preparaba el regreso de otros, según las acusaciones de la policía y la Audiencia Nacional.

En The New York Times, Shashaa no tenía reparos en reconocer que en su casa (entonces en Munich) guardaba libros islámicos en contra de las mujeres prohibidos en Alemania. Hasta para eso tenía esplicación: «Necesito saber qué hay en estos libros. ¿Cómo si no puedo discutir con los reclutadores?».

En el reportaje de la 'Dama Gris' aseguraba que en su mezquita de Munich intentó convencer a un joven tunecino de 19 años al que sorprendió charlando de «asesinatos» con otro chaval. Acabó muriendo en Irak. Hablaba de Abu, un gigante jordano de 36 años que le acompañaba como guardaespaldas. Exmilitar y experto en artes marciales, dice que lo sacó de los tentáculos del Daesh. Aunque en el fondo de su discurso emanaban sus creencias: Shashaa llegaba a justificar la Yihad, «como autodefensa y sólo anunciada por el jefe del califato», el mismo título que ahora se arroga el sangriento Daesh.