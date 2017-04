El autor del atropello mortal al ciclista de Las Gabias, positivo en consumo de drogas

El conductor detenido por el atropello mortal de un ciclista de 64 años el pasado lunes, en el kilómetro 15,400 de la carretera entre La Malahá y Santa Fe (A-385), dio positivo en la prueba de drogas practicada por la Guardia Civil de Tráfico ayer sobre las 10.00 horas, poco después de registrarse el terrible episodio. Esta primera prueba está pendiente de confirmar por una segunda cuyos resultados no se conocerán hasta dentro de unos días.

EL DATO 111 El número de accidentes con víctimas ciclistas en la provincia de Granada fue de 111 el pasado año, 75 de los cuales se registraron en vías urbanas y 38 en carreteras comarcales o autonómicas de la provincia, según la Jefatura Provincial de Tráfico.

El conductor fue detenido por un delito de homicidio imprudente y el juzgado de guardia lo dejó en libertad con cargos en espera de la celebración del juicio correspondiente. Se desconocen las causas exactas del atropello, aunque parece que cuando fue a adelantar al ciclista se lo llevó por delante. Otros dos ciclistas le practicaron maniobras de reanimación para intentar recuperar el pulso del fallecido pero de forma infructuosa. Los sanitarios desplazados a la zona del atropello mortal certificaron la muerte de este gran aficionado a la bicicleta, de 64 años.

El 21 de junio de 2014, otro ciclista de 65 años murió muy cerca del lugar donde ayer perdió la vida este hombre, concretamente, en el kilómetro 18,4 de la A-385. Un juzgado archivó la causa al considerar que este ciclista murió tras volcar con la bicicleta, pero su familia, tras presentar un recurso, ha logrado que la Audiencia provincial admita la posibilidad de que hubiera un vehículo implicado tal y como declaró un testigo presentado por la familia.

Este accidente mortal de un ciclista en Granada, el primero del año de estas características, ocurre apenas una semana después de la muerte del corredor profesional Michelle Scarponi, quien fue atropellado por un camión en Italia en una jornada rutinaria de entrenamiento. Un óbito que ya se encargó de traer a la actualidad -desgraciadamente suele ocurrir habitualmente así- el aumento de atropellos y accidentes de ciclistas en vías interurbanas, principalmente.

La Jefatura Provincial de Tráfico tiene contabilizados en los últimos cinco años, y sin contar el accidente mortal de ayer, la defunción de seis ciclistas en las carreteras de Granada, entre los años 2012 y 2016. Sólo uno murió en una vía urbana y fue el pasado año. Todos los demás perecieron en accidentes registrados cuando rodaban por carreteras de la red comarcal o autonómica.

Sin embargo, resulta bastante llamativo el número de accidentes con víctimas donde se han visto implicados aficionados de la bicicleta: sólo el pasado ejercicio se contabilizaron 111 accidentes con heridos donde había algún ciclista implicado, según datos de la Jefatura provincial de Tráfico; en 2015 hubo 73; en 2014, se contabilizaron 88; en 2013, un total de 111; y en 2012, fueron 84. La mayor parte de estos siniestros con víctimas fueron en vías urbanas, así como el único ciclista fallecido en el último lustro. Una media de un centenar de accidentes por año o lo que es lo mismo, uno cada tres días.

«Hay muy poca sensibilidad de los conductores a la hora de respetar a los ciclistas en carretera. Son pocos los que guardan la distancia de 1,5 metros a la hora de adelantar y además falta mucha normativa para proteger a la persona que decide rodar con su bicicleta en carretera», señala Manuel Morante, del colectivo Granada al Pedal.

Una asociación gallega, Fundación Ado Moure, ha lanzado una campaña para que los ciclistas denuncien a través de su página web y de forma virtual todas las irregularidades que sufran cuando vayan por carretera. La campaña se ha bautizado con el título 'Si tú no me respetas, yo me protejo denunciándote'.

Alejo, el ciclista fallecido ayer, era un gran aficionado a la bicicleta. Hace pocos años marchó desde la ciudad de Granada hasta Santiago de Compostela para hacer el popular Camino. Desde ayer por la tarde, fue velado en el tanatorio de Santa Fe, donde fueron muchos los familiares y amigos que quisieron acudir a dar su último adiós a este buen hombre.