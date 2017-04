La policía acumula 29 crímenes sin resolver entre los años 1990 y 2015 en la Comunitat Valenciana, y la mayoría de estos asesinatos y homicidios todavía no han prescrito, según datos oficiales de la ya disuelta Brigada de Análisis y Revisión de Casos de este cuerpo policial. La cifra parece muy elevada a primera vista, pero el porcentaje de casos esclarecidos en los que se consigue detener al autor o los autores de una muerte violenta se sitúa en un 80 por ciento en la demarcación de la Policía Nacional.

Por provincias, Madrid figura a la cabeza con 214 crímenes que aún no se han resuelto judicialmente, seguida de Barcelona y Valencia con 82 y 23 casos pendientes, respectivamente. Los analistas de la policía contabilizaron otros cinco asesinatos y homicidios en Alicante y otra muerte violenta en Castellón sin ningún condenado.

Los criterios que la policía adoptó para elaborar esta estadística criminal son que no hubiera prescrito el delito y que no existiera una sentencia judicial contra algún inculpado, independientemente de que se hubieran producido detenciones de sospechosos durante la investigación policial. El estudio fue realizado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, que en 2015 estaba adscrita a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, con una visión conjunta de todos los homicidios y asesinatos no esclarecidos en el citado período de tiempo, según publicó ABC.

El número de crímenes sin resolver en toda España asciende a 468 entre 1990 y 2015 con 114 investigaciones archivadas y 20 víctimas sin identificar, entre ellas una persona descuartizada en Madrid (en cuyo torso estaba tatuado el 666, número de Satán) y ocho recién nacidos. La Dirección Adjunta Operativa se encarga del asesoramiento, la coordinación documental y el apoyo en aspectos técnicos y de gestión de los medios personales y materiales de la Policía Nacional. Hasta que se realizó este estudio, todos los intentos de recopilar los crímenes sin autores condenados no solo habían sido infructuosos, sino que además los datos eran dispares según el origen de la información.

Entre los casos pendientes de esclarecer se encuentra el asesinato del policía nacional José Malmierca, que tenía 51 años, estaba casado y era padre de dos hijos. Murió de un disparo cuando salía de su casa en la calle Reus de Valencia. El crimen tuvo lugar el 20 de octubre de 1995. Un dibujante de la policía realizó un retrato robot de un sospechoso con los datos aportados por dos testigos. Los vecinos vieron varias veces en el patio del edificio a un individuo de unos 30 años, 1,75 metros de estatura, pelo negro y barba espesa. El asesino nunca fue detenido.

También continúa sin castigo el caso de David Herruzo. El joven tenía 22 años cuando murió apuñalado el 13 de septiembre de 1997 en el viejo cauce del río Turia. La policía detuvo a dos sospechosos pero quedaron el libertad. Tampoco fue juzgado el hombre arrestado en 2005 por los asesinatos de una mujer y su madre en un piso de la avenida Doctor Waksman de Valencia.

La policía tiene otra espina clavada tras el juicio por el crimen de la Purísima. El 16 de diciembre de 2003, Roberto Conejero Coll fue hallado muerto en las dependencias de la asociación de fiestas de la Purísima. La víctima era el tesorero de la entidad y tenía numerosos golpes en la cabeza. El único detenido e imputado por el homicidio, Isidoro Mira, fue absuelto por falta de pruebas en un juicio que se celebró seis años después. El proceso judicial, que estuvo plagado de interrupciones, parecía interminable y los vecinos de Ontinyent salieron a la calle incluso para recoger firmas y pedir justicia.

En la lista de crímenes sin resolver también se encuentra el de una prostituta de lujo (Ewa Striniak, 25 de abril de 1999), una vecina de Mislata que desapareció en extrañas circunstancias (Paqui Hernández, 5 de enero de 2004) y un indigente quemado mientras dormía en el centro de Valencia (Miguel García, 19 de febrero de 2012). La policía detuvo a tres hombres por estas muertes violentas, pero el presunto autor del asesinato del 'sin techo' quedó en libertad provisional y los sospechosos de los dos primeros casos fueron exculpados por el juez.