Investigan a un entrenador de fútbol infantil por extorsión sexual a menores

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almuñécar ha tomado declaración en calidad de investigado a un entrenador de fútbol de la categoría de infantiles en un equipo de la Costa acusado de 'sextorsión' contra menores de edad. De momento hay siete posibles víctimas, según han informado fuentes judiciales consultadas por este periódico

El acusado tiene 26 años y fue detenido por la Guardia Civil después de escuchar los testimonios de las víctimas. Todo apunta a que este individuo tenía fotografías de los menores desnudos y utilizaba las redes sociales, principalmente whatsapp, para enviarles imágenes y solicitarles más fotografías sin ropa o en los vestuarios cuando se estaban duchando. Después, y siempre manteniendo el principio de presunción de inocencia, les hacía chantajes con este material fotográfico.

El investigado está acusado de un delito de 'sextorsión' a menores por el artículo 183.2 ter del Código Penal (Capítulo II bis 'De los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años'), según han informado las fuentes judiciales consultadas. El texto de este artículo dice: «El que a través de Internet, el teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años». De aquí se deduce que el acusado presuntamente presionaba a los menores para obtener imágenes de desnudos e incluso les solicitaba que se tocaran sus partes íntimas e incluso se masturbaran.

El entrenador tenía acceso a los vestuarios de estos menores de edad y no le resultaba nada complicado poder contemplarlos desnudos en las duchas de las instalaciones deportivas donde entrenaban, tres veces en semana, en el periodo comprendido entre los meses de octubre -cuando comenzó la temporada- y hasta mayo que finalizará. Los padres de estos menores fueron quienes advirtieron de lo ocurrido después de descubrir las presuntas presiones a las que estaban siendo sometidos algunos menores por parte de este entrenador.

Las progenitores de las víctimas también se hicieron con las imágenes que presuntamente este individuo intercambiaba con los menores, algo que les puso sobre la pista de qué estaba ocurriendo y quién estaba detrás de este caso de abusos a menores o 'child grooming', término inglés utilizado para denominar los abusos sexuales a menores, principalmente a través de las redes sociales o nuevas tecnologías.

El club avisó

Aunque en realidad fue el propio club de fútbol quien se dio cuenta en primer lugar de lo ocurrido, después de ir sumando indicios que finalmente corroboró uno de los padres, que aportó el material fotográfico utilizado a través de las redes sociales y que sirvió para denunciar a este individuo. Fuentes consultadas en el club han comunicado a este periódico que ellos tuvieron sospechas, más tarde ratificadas por los padres. «Cuando contratamos a alguien procedente de otro club siempre adoptamos medidas cautelares como ponerle a otra persona de acompañante. Trabajan con menores y no nos fiamos hasta que no los conocemos. En este caso, no tenemos nada que temer porque lo despedimos hace un mes, después de presentar una carta ante la Federación Andaluza de Fútbol y de poner el caso en conocimiento de la Guardia Civil», apunta el máximo responsable de la entidad.

El acusado fue contratado en el mes de octubre y despedido cuatro meses después. Procedía de otro club de la Costa Tropical y anteriormente había entrenado a otros equipos de la provincia. La investigación sigue abierta y en sus inicios, según han informado las fuentes judiciales consultadas por este periódico.

La juez instructora dejó en libertad con cargos a este individuo, quien negó los hechos en sede judicial, y ha dictado una orden de alejamiento que le impedirá acercarse a sus víctimas a una distancia inferior a doscientos metros. Mientras tanto, la instrucción de este caso sigue adelante y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas.

El peor trago ha sido para los menores cuyas familias han denunciado estos presuntos abusos sexuales. En principio, no hubo contacto carnal con ninguno de ellos, sólo intercambio de material pornográfico y presiones, presuntamente, por parte del ahora detenido, que el pasado mes de marzo fue despedido del club.