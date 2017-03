La joven atada a un árbol en Catarroja también denunció a su tío por abusos sexuales

El Juzgado de Instrucción número 4 de Catarroja mantiene abierta una causa contra el tío de la joven que apareció atada a un árbol tras las denuncias que presentó la víctima por tres supuestos delitos de abusos sexuales, lesiones y coacciones. Como consecuencia de estos hechos delictivos, la chica tiene una orden de protección desde el pasado 21 de febrero, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El ciudadano marroquí acusado de amenazar y atar a su sobrina ingresó ayer en prisión por orden del juez de guardia. El hombre fue detenido el martes por la Guardia Civil de Barcelona en la localidad de Mollet del Vallès como presunto autor de los delitos de detención ilegal y quebrantamiento de condena. El arresto se produjo tras las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Alfafar. Como ya informó LAS PROVINCIAS, su sobrina lo acusó de haberla atado al tronco de un pino el pasado domingo frente a la mezquita de Catarroja.

Loubna T., de 20 años, denunció ante la Guardia Civil y el juzgado que su tío la había agredido en varias ocasiones en plena calle porque no consentía la relación sentimental que la chica mantenía con un joven español. Las discusiones por este motivo eran frecuentes. «Me perseguía por la calle y me gritaba. Un día me preguntó si era virgen y le respondí que eso no le importaba, y entonces me cogió de los pelos y me golpeó la cabeza contra la pared», afirmó la víctima.

Primera denuncia

Tras esta agresión, Loubna acudió al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar para presentar la primera denuncia. Dos semanas después, su tío volvió a pegarle en un aparcamiento público, según la versión de la joven. Las mismas fuentes del Tribunal Superior de Justicia precisaron que la orden de protección de la chica con respecto a su tío -al que prohibieron comunicarse con su sobrina y acercarse a menos de 200 metros- se activó horas después de que la víctima acudiera al juzgado de guardia de Catarroja para solicitarla.

La joven marroquí reside en España desde hace un año y medio aproximadamente. Hasta que se fue a vivir con su novio a una vivienda de Catarroja, Loubna compartía techo con su madre, su hermana y su tío. La chica también sufrió abusos sexuales en su hogar cuando se quedaba a solas con el hombre ahora encarcelado, según la denuncia que presentó. La víctima declaró que su tío la manoseaba e intentaba besarla en la boca, pero ella le apartaba la cara.

Otros familiares de la víctima y del detenido aseguran que el sospechoso es inocente y que estaba en Barcelona cuando varios vecinos hallaron a la joven atada a un árbol frente a la mezquita del Centro Cultural Islámico La Paz de Catarroja. El presunto autor de la detención ilegal tendrá que declarar en la próximas horas ante la juez de Catarroja que instruye la causa.