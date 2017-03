La joven marroquí camina con miedo por una calle de Catarroja. Mira para atrás cada pocos segundos. Desconfía por si alguien la sigue. Loubna T., de 20 años, se sobresalta cuando se cruza con algún desconocido desde que su tío la ató a un árbol frente a la mezquita. Cuando nos identificamos como periodistas se tranquiliza y accede a hablar con nosotros. La primera pregunta es obligatoria: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué un hombre castiga a su sobrina con semejante escarnio público?

Loubna contesta con gran entereza: «Se ha vengado por las dos denuncias. Me pegaba para obligarme a dejar a mi novio español». Según la joven, su tío la agredió en varias ocasiones porque no consentía su relación sentimental. «Me dijo que era una vergüenza para la familia que yo saliese con un chico español», explica Loubna. Las discusiones por este motivo eran frecuentes. «Me perseguía por la calle y me gritaba. Un día me preguntó si era virgen y le respondí que eso no le importaba, y entonces me cogió de los pelos y me golpeó la cabeza contra la pared», afirma la víctima.

Tras esta agresión, Loubna acudió al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar para presentar la primera denuncia. Dos semanas después, su tío volvió a pegarle en un aparcamiento público, según la versión de la joven. «Me amenazó para que quitara la denuncia. Me cogió del cuello y me pegó dos tortas», manifiesta mientras gesticula con sus manos. Después de sufrir los guantazos, la chica presentó la segunda denuncia contra su tío y siguió viviendo con su novio.

«Quiero a mi pareja y mi corazón siente lo que siente. Mi tío no tiene por qué meterse. Él es muy religioso y quiere que haga lo que él me diga, pero yo amo a mi novio», asegura con el rostro cariacontecido. Loubna también ha sufrido abusos sexuales, presuntamente, en la casa de su madre. «Cuando se quedaba a solas conmigo me metía mano, me tocaba e intentaba besarme en la boca, pero yo le apartaba la cara. Decía que tenía que casarme con él, y yo le contestaba que eso no podía ocurrir nunca porque era mi tío».

La joven marroquí reside en España desde hace un año y medio aproximadamente. Hasta que se fue a vivir con su novio a una vivienda de Catarroja, Loubna compartía techo con su madre, su hermana y su tío. En su país, la chica ya sufrió malos tratos por parte del mismo hombre. «Me pegaba con una goma del gas porque me negaba a pedir comida en una tienda. Él decía que luego la pagaría pero me mentía, y yo no quería deber dinero», señala con tristeza.

Nadie escuchaba sus gritos

De la agresión que sufrió el pasado domingo asevera que nunca olvidará el momento de angustia cuando pedía auxilio y nadie escuchaba sus gritos. Estaba semiinconsciente y apenas podía moverse debido a las ataduras. Los hechos ocurrieron sobre las seis y media de la tarde. Loubna paseaba por una pequeña pinada frente a la mezquita del Centro Cultural Islámico La Paz de Catarroja, concretamente en la parte de nueva construcción en la avenida de Murcia.

«Cuando lo vi salí corriendo porque sabía que iba a hacerme daño. Me cogió por la espalda y sacó un cuchillo. Me dijo que si gritaba me lo clavaba en la barriga, sacó las cuerdas y me ató», relata la joven. «Yo tenía miedo porque creía que me iba a violar. Se bajó las pantalones y se puso detrás de mí. Me puso un pañuelo en la boca con un líquido que olía a alcohol y me durmió», añade.

Tras despertarse, Loubna pidió socorro y fue auxiliada por tres vecinos que pasaban por el lugar. Eran las 20 horas del domingo. La chica les rogó que la desataran. «Mi tío había dejado el cuchillo en el suelo. Uno de los chicos me dijo que él no tocaba nada. Llamó a la policía para pedir ayuda, vinieron dos polis y me soltaron», recuerda la víctima.

Sobre las intenciones del agresor, la joven afirma que su tío le dijo que la iba a castigar por haber presentado la denuncia. «Quería que pasara toda la noche atada al árbol», sostiene Loubna. Su calvario comenzó cuando abrazó las costumbres occidentales. La chica marroquí sufre el desprecio de este violento hombre desde pocos días después de que llegara a la Comunitat Valenciana. «No me deja en paz porque llevo pantalones vaqueros y hago algunas cosas que hacen las chicas españolas», asegura con indignación.

Cuando fue asistida en La Fe de Valencia, Loubna le preguntó al médico si presentaba lesiones en su zona genital compatibles con una agresión sexual. «Me dijo que no hubo violación. Yo no recordaba nada porque me durmió con el pañuelo», explica la joven. El autor de la retención ilegal, que fue detenido ayer por la Guardia Civil en Mollet del Vallés, un pueblo de Barcelona, fue identificado por los investigadores tras los datos aportados por la víctima, que tiene una orden de protección con respecto a su tío. Así, el musulmán no podía acercarse a su sobrina y habría incumplido la orden de alejamiento.