La mujer del presunto colaborador del grupo terrorista Daesh proclamó la inocencia de su marido y negó cualquier vinculación de su familia con el yihadismo. Poco después de que la Policía Nacional terminara el registro de su vivienda en la calle Madrid de Benetússer, Jamila S., madre de tres hijos de corta edad, afirmó que su esposo no tiene contactos con terroristas ni difunde vídeos con propaganda islamista.

www.lasprovincias.es Vídeo del abucheo al sospechoso detenido y entrevista a su mujer.

«No sé que pasa. Mi marido no hace daño a nadie», manifestó Jamila cuando le preguntamos sobre la detención de Noureddine M., su esposo y padre de sus tres hijos. También dijo que llevaba unos 15 años viviendo en España y que su familia marroquí se ha integrado en Benetússer, aunque algunos vecinos señalaron que la pareja apenas se relaciona con ciudadanos españoles.

Respecto a la grave acusación de adoctrinamiento y captación terrorista, Jamila cortó la conversación con otra escueta negación e insistió en la inocencia de su marido. La mujer marroquí accedió a hablar con LAS PROVINCIAS y contestó nuestras preguntas, aunque respondió desde el otro lado de la puerta en una muestra de desconfianza. «Yo lo sé todo», aseguró durante la entrevista cuando le insinuamos la posibilidad de que su esposo podría haber difundido propaganda yihadista sin que ella lo supiera. Según Jamila, su marido no pasaba tanto tiempo delante del ordenador como indican las investigaciones policiales.

Sobre la situación económica de su familia, la mujer señaló que están buscando trabajo para que puedan comer sus tres hijos. «Mi marido no puede trabajar en el campo porque tiene problemas de espalda. Cobramos un subsidio de 400 euros y mi familia me ayuda», masculló. La pareja lleva una vida solitaria y reservada en su casa. Jamila suele vestir completamente tapada, de los pies a la cabeza, y Noureddine apenas saludaba a sus vecinos ni se relacionaba con españoles. Ella no pisaba la mezquita. «Es muy pequeña y solo acudimos hombres», explicó Mohamed, un amigo del detenido. «Estoy seguro que es inocente, pero si es culpable que lo condenen», añadió.