Un indigente mata a otro de una cuchillada en una ONG en Valencia

Un indigente de 48 años mató a otro de la misma edad al asestarle una cuchillada en el abdomen en el local de una ONG en el centro de la ciudad de Valencia. El crimen tuvo lugar ayer por la tarde delante de varios sintecho y un voluntario de la organización humanitaria Médicos del Mundo, en el número 12 de la calle Lepanto, que ayuda a personas que carecen de medios de vida y vivienda.

«El voluntario y un joven se han tirado encima del asesino y lo han desarmado cuando le iba a cortar el cuello», afirmó Mohamed. El indigente magrebí estaba sentado alrededor de una mesa, junto a otras tres personas, cuando Ramón esgrimió un cuchillo de monte. «Se lo ha clavado en la parte izquierda de la barriga y luego ha intentado acuchillarlo otra vez, pero Vicente ha caído al suelo y le ha dicho: Me has matado hijo de puta», añadió el testigo. «Ha sido todo muy rápido. Cuando lo he visto en el suelo tenía mucha sangre y estaba temblando», relató otro indigente rumano que presenció los sangrientos hechos.

Tras varias llamadas de auxilio al 112 y al 091, cuatro patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron con urgencia al lugar. Cuando los primeros agentes llegaron a la ONG, el agresor ya había sido reducido por varios sintecho y un voluntario de la organización. Este último tiene 60 años y sufrió una herida de arma blanca en una mano cuando impidió que Ramón asestara más cuchilladas a Vicente.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el primer aviso del apuñalamiento a las 16:41 horas. Una ambulancia del SAMU se trasladó a la calle Lepanto, pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida del indigente. Cuando el médico llegó a la ONG, dos policías ya habían iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que los sanitarios continuaron durante media hora aproximadamente.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el agresor entró primero en el local y esperó a que llegara la víctima para clavarle el cuchillo en el abdomen de forma sorpresiva y sin mediar palabra. Todo parece indicar que ambos habían discutido con anterioridad por causas que no han trascendido. Los agentes del Grupo de Homicidios se hicieron cargo del detenido y del caso.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicinal Legal para practicarle la autopsia después de que el juez de guardia supervisara las primeras investigaciones policiales. El retén fúnebre abandonó la escena del crimen sobre 18.45 horas. La policía tomó anoche declaración a varios testigos del apuñalamiento y a las dos personas que redujeron al homicida.

Dormía en un cajero

La víctima malvivía por las calles de Valencia desde hace dos años. Solía llevar un chaleco reflectante de color amarillo y no era una persona conflictiva. Vicente contaba a sus amigos que no tenía hogar debido a sus problemas familiares. «Nos dijo que era de la Vall d'Uixó y que tenía dos hijos», manifestó otro de los indigentes que reciben ayuda en la ONG. «Tomaba café todos los días en un bar de la calle Guillem de Castro, junto a la gasolinera, y dormía en un cajero del Parterre», agregó el sintecho.

El homicida también es de nacionalidad española y es conocido por sus extraños comportamientos y sus adicciones. «Yo lo he visto hablar solo muchas veces por la calle, y es toxicómano y alcohólico desde hace muchos años», aseguró un vecino de la calle Lepanto. Ganaba un puñado de euros al día como gorrilla, dormía en parques y frecuentaba la zona de la Gran Vía Fernando el Católico.