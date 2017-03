Reducen a una mujer que amenazó con lanzarse con sus hijas al vacío en Canals

«Han sido unos minutos dramáticos». Joan, un vecino de Canals, reconocía que aún le temblaban las piernas después de haber asistido a una escena que, aunque finalmente no tuvo consecuencias, podría haber acabado con la vida de hasta tres personas, dos de ellas menores. La madre de dos niños mantuvo en vilo tanto a la Policía Local como a los bomberos al asomarse al balcón y amenazar con lanzarse con sus dos hijas desde el cuarto piso en que reside, en el número 6 de la calle Mestre Serrano.

Alrededor de las tres, y por causas que se desconocen, esta mujer salió al balcón y comenzó a gritar y a amenazar con que iba a lanzarse con sus hijas al vacío al sentirse amenazada. Los vecinos llamaron a la Policía Local e inmediatamente se personaron en el lugar tanto agentes de este cuerpo como miembros de los bomberos para intentar evitar que se produjera una desgracia. El marido les informó de que la mujer padecía una depresión y que en los últimos días «estaba rara y no escuchaba a nadie».

«Comenzamos a hablar con ella pero no entraba en razón. Parecía como si no nos escuchara y estuviera un poco en su mundo, repitiendo algunas frases inconexas», explicó Moisés Belloch, el bombero que organizó este despliegue, quien reconoció que, poco a poco, la tensión iba aumentando al comprobar que la vecina no respondía a las peticiones de que entrara de nuevo a la vivienda y cejara en su amenaza. Incluso, unos minutos antes, la Policía Local le había quitado de las manos un cuchillo y los bomberos habían derribado la puerta de acceso a la vivienda.

«Decía que alguien la quería matar», comentó Belloch, quien reconoció que tuvieron que actuar de esa manera al ver que la situación se agravaba: «Incluso se había despedido de su madre por teléfono y le había dicho que iba a saltar al vacío con las niñas», explicó

La mujer sujetaba entre sus brazos a un bebé de cuatro meses mientras que la otra menor, de aproximadamente cinco años de edad, estaba junto a ella. Mientras tanto, un buen número de vecinos, desde balcones cercanos y desde la calle, esperaban la resolución de este conflicto, algunos grabándolo todo desde sus teléfonos móviles.

Las negociaciones con la mujer no avanzaban y los minutos pasaban lentamente. Aunque algunos familiares presentes, tanto desde abajo de la finca como en el interior de la vivienda, trataban de convencerla, no se observaba ninguna cesión en las intenciones de la mujer.

De este modo, los bomberos decidieron que el único modo de velar por la seguridad de las tres personas era realizar una operación de alto riesgo.

Los bomberos subieron hasta el ático de la finca y, mediante un arnés, uno de ellos se descolgó hasta el balcón que ocupaba esta mujer. Un segundo bombero saltó desde el balcón de al lado mientras que un tercero lo hizo desde el interior de la vivienda. Con rapidez lograron acceder al mismo y evitaron cualquier daño. La mujer incluso hizo ademán de asomar al vacío al bebé en el momento en que los bomberos saltaron sobre el balcón pero estos fueron más rápidos y lograron que todos entraran en la casa sin sufrir daño alguno.

Los vecinos presentes, quien en un primer momento, gritaron en el momento de máxima tensión, cuando el bombero accedió al balcón, irrumpieron en un prolongado aplauso al ver que la historia había tenido un final feliz y todos estaban ilesos.

Además, otros bomberos y efectivos de la Policía Local estaban abajo con una sábana en el caso de que alguno de los menores o la mujer hubieran caído al vacío e incluso los toldos de las viviendas de pisos inferiores permanecían desplegados y hubieran podido actuar en caso de caída de la mujer o de los menores.

En el dispositivo participó el BUP 512, los GERA, ABE 561, el sargento del parque de Alzira, el jefe del Parque de Xàtiva además de la Policía Local de Canals y una unidad del Samu.

La mujer, que podría haber tenido algún problema sicológico que se hubiera acentuado en los últimos días concluyó este episodio entre lágrimas. Posteriormente, fue sedada y trasladada a un centro sanitario para examinar su estado. Cuando se recupere, quedará por determinar por parte de los médicos si el episodio de ayer fue algo puntual y puede volver al hogar.