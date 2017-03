Llorando y sentado en la tierra junto al coche volcado donde agonizaba su madre. El niño de seis años que sobrevivió al accidente ocurrido en Aielo de Rugat logró salir del vehículo por una ventanilla rota. El agricultor que lo encontró seis horas después del siniestro nunca olvidará la trágica escena. «Tenía sangre en el cuello. El niño no paraba de llorar y llamaba a su madre», afirmó Arturo Vidal, de 70 años y vecino de Montixelvo.

La conductora del Mercedes 180 no podía auxiliar a su hijo. Estaba atrapada y gravemente herida junto al cadáver de su pareja en la parte delantera del turismo. Una niña de cinco años lloraba en uno de los asientos traseros. La pequeña tampoco podía salir del vehículo. «Al principio creía que era una familia que estaba buscando espárragos, pero como el niño no paraba de llamar a su madre me acerqué por si se había perdido y vi el coche volcado», explicó el agricultor.

Tras telefonear al 112 para pedir auxilio, Vidal paró un vehículo que pasaba por la carretera CV-60. Eran las 12.07 horas del domingo. «El joven me conocía y paró porque creía que me había pasado algo. Yo me quedé en la carretera para esperar a la ambulancia, y él arrancó una puerta del coche para intentar rescatar a la mujer y a la niña», manifestó el vecino de Montixelvo. El joven conductor también cogió al niño en brazos y lo dejó con cuidado en otra parte del campo de ciruelos para que le diera el sol. «Daba mucha pena. Pobrecito. Temblaba de frío», añadió Vidal.

Poco después, una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llegó al lugar, concretamente al kilómetro 20,8 de la CV-60 (en el límite de los términos de Aielo de Rugat y Montixelvo), un punto negro donde se han registrado otros cuatro accidentes de tráfico en los últimos años. «Yo he visto ya tres coches y una moto en el mismo campo. Hace unos cuatro años pasó lo mismo. El motorista se salió en la curva y lo encontraron muerto varios días después», aseguró el agricultor. Los guardias civiles auxiliaron también a las víctimas hasta que llegaron los bomberos y dos ambulancias.

Antes de ser trasladada al hospital de Gandia, la joven de 27 años afirmó que había sufrido el accidente entre las cuatro y cinco de la madrugada. El turismo se salió por la margen derecha, cayó por un terraplén y volcó sobre el campo de ciruelos. El médico del SAMU confirmó el fallecimiento del hombre de 35 años, cuya identidad responde a las iniciales I. M. I., tras ser rescatado por los bomberos.

La conductora del vehículo sufrió un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones. Su hijo de seis años resultó herido leve con varias contusiones y un esguince cervical, por lo que también fue asistido en el mismo centro hospitalario de Gandia y luego en Hospital Clínico de Valencia. La niña de cinco años, que es familiar del hombre fallecido, fue evacuada a La Fe en un helicóptero medicalizado porque presentaba un grave traumatismo abdominal.

Varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, una veintena de bomberos, una ambulancia del SAMU, otra del Soporte Vital Básico (SVB) y el helicóptero medicalizado participaron en el operativo de auxilio y rescate de las víctimas. Un equipo de atestados del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Xàtiva se hizo cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente. Los agentes inspeccionaron de forma minuciosa la calzada y no hallaron marcas de frenada. Los cuatro ocupantes del coche llevaban los correspondientes elementos de seguridad: cinturones y sillas infantiles. Tras recibir asistencia en el Hospital Francesc de Borja, la conductora fue trasladada al Hospital General. Los sanitarios le tomaron una muestra de sangre para practicarles las pruebas de detección de drogas y alcohol. La mujer y el hombre fallecido son de nacionalidad búlgara. La pareja se dirigía a Ontinyent cuando tuvo lugar el trágico accidente.