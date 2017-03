Amenaza con quemar viva a una amiga y a su hijo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Xátiva a un hombre de 43 años, de origen rumano, como presunto autor de un delito de amenazas y allanamiento de morada, tras entrar en varias ocasiones en casa de una amiga de la víctima sin su consentimiento y amenazarla. Según han informado fuentes policiales, el sospechoso le dijo a la víctima «que no se iba a escapar de él, sólo muerta, y que la iba a quemar a ella y a su hijo».

Los policías averiguaron que la mujer le había dicho a su amigo que no quería verle más y éste al parecer no había aceptado la decisión, así como había entrado en varias ocasiones en su casa sin su consentimiento, posiblemente con una copia de las llaves que la mujer no le había dado.

Según la Policía, en una ocasión el sospechoso se había escondido en un armario de una habitación siendo sorprendido por la mujer con el consiguiente susto. Los agentes averiguaron que el detenido había vuelto a entrar en casa de la víctima llevando en las manos una botella de plástico con gasolina y una caja de cerillas y le manifestó, según el comunicado, "que no se iba a escapar de él, solamente muerta y que la iba a quemar a ella y a su hijo".

Los agentes, tras realizar las comprobaciones oportunas, lo detuvieron como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y amenazas. El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial que ha decretado una orden de alejamiento.