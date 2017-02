Admite el atropello mortal de un amigo a quien llegó a pasar por encima al menos en tres ocasiones

El acusado de haber atropellado mortalmente a un amigo con un vehículo todoterreno en Mutxamel ha reconocido los hechos durante el juicio, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante en una vista con juzgado popular.

El procesado, de 67 años, aunque al principio ha indicado que no recordaba lo sucedido, finalmente ha declarado que mató a su conocido atropellándole con el vehículo después de que discutieran al salir de un bar donde habían estado durante la tarde bebiendo cerveza.

No obstante, ha hecho hincapié en que la pelea se inició dentro de su coche cuando la víctima, que en ese momento tenía 63 años, le propinó un puñetazo en la cara y comenzó a sangrar, por lo que entendía que era en defensa propia. "Eso fue lo que me encendió y me volví loco", ha señalado refiriéndose a la agresión. Además, ha afirmado que "siente mucho" lo sucedido y se "arrepiente", aunque con eso no cree que arregle nada.

El acusado de cometer este crimen se enfrenta a una pena de 10 años de prisión que solicita la Fiscalía por la muerte y a otras dos peticiones de seis meses de cárcel y multa de 1.620 euros por sendos delitos contra la seguridad vial, con la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y de influencia de alcohol y atenuante de embriaguez.

Asimismo, pide una indemnización para los herederos de la víctima, su compañera sentimental (126.536,73 euros) y sus dos hijos (10.544,88 euros), aunque advierte de que si no se acreditase que su pareja convivía con la víctima no tendrá derecho a ninguna indemnización. En la causa también están representadas las acusaciones particulares de la madre y los hijos de la víctima y por otra parte la de la pareja sentimental.

Por su parte, la defensa del procesado ha señalado durante el juicio que están valorando llegar a una conformidad de los hechos, que el acusado ha reconocido, si el fiscal atiende a una reducción de la pena a imponer. En declaraciones a Europa Press tras la vista, ha explicado que el acuerdo llegaría si se rebaja de diez a ocho años y medio la pena de prisión.

Salieron ebrios

Los hechos sucedieron en marzo de 2015 en Mutxamel cuando los dos hombres discutieron sobre el pago de varias bebidas alcohólicas que se habían tomado en un bar, según el escrito del ministerio fiscal, de donde salen ambos en estado "ebrio". En un momento determinado, el acusado se montó en el turismo todoterreno y, tras encontrarlo de nuevo, paró y siguieron discutiendo.

Asimismo, relata que "con ánimo de causarle la muerte", arremetió contra la víctima, que subía por la calle, a quien no dio la primera vez, pero que tras dar la vuelta con el coche logró atropellarle, "para a continuación volver a dar un giro de 180 grados e iniciar otra vez la marcha hacia su amigo, a quien llegó a pasar por encima al menos en tres ocasiones.

Posteriormente, bajó del turismo, abrió el maletero e intentó meter ahí el cuerpo de la víctima, para lo que sacó una manta y utilizó su cinturón que colocó en su cuello. Pero no lo consiguió, ya que varios testigos le recriminaron, por lo que se marchó del lugar en el coche. A consecuencia de los hechos, la víctima sufrió diversas abrasiones, heridas y fracturas que le produjeron la muerte minutos después.

Después, siempre según el escrito fiscal, a unos metros de distancia, el acusado fue interceptado y parado por agentes de la Policía Local de Mutxamel, que apreciaron que presentaba signos de embriaguez, por lo que le requirieron que se sometiera a la prueba de alcoholemia, que finalmente se negó a realizar. Sin embargo, durante su declaración, el procesado ha alegado que no pudo realizar la prueba porque estaba "muy nervioso".