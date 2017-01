Investigan si la muerte del joven de Muro de Alcoy se debe al temporal

Las Fuerzas de Seguridad investigan si la muerte del joven de 23 años de Muro de Alcoi, hallado junto al río Serpis, debe atribuirse o no al temporal de lluvia, nieve y viento de los últimos días en la Comunitat Valenciana.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Gómez, ha informado de que es "precipitado" vincular el fallecimiento de Àlvar Aparisi Martínez a la 'ola de frío' porque en el momento del siniestro no estaba acompañado y porque, según los datos de que se dispone, el Serpis tenía en ese momento unos 40 centímetros de profundidad.

Aunque esa cantidad de agua es "más de lo habitual", lo cierto es que no era "demasiada", por lo que no se descarta que la corriente pudiera arrastrar al joven ni tampoco que tropezara o sufriera cualquier otro accidente, toda vez que no presentaba signos aparentes de violencia.

El cuerpo sin vida del vecino de Muro apareció ayer después de tres días de búsqueda por más de 50 voluntarios y efectivos de Cruz Roja, Bomberos, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

El hallazgo tuvo lugar en un paraje que recibe el nombre de Puente de las Nueve Lunas, cerca del Serpis y del aeródromo de la población de Alcosser de Planes, vecina de Muro.

Tras lamentar la muerte, Gómez ha relatado que el joven se dirigía a una fiesta en una caseta rural y que esperaba a que le recogieran, aunque parece ser que finalmente decidió volver a casa y pudo despistarse para tomar un camino junto al río, que en ese momento "no tenía demasiada una profundidad aunque sí más de la habitual".

"No se puede asegurar que la muerte se deba al temporal", ha insistido el subdelegado.