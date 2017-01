Investigan la publicación de fotos de la niña en Facebook

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar quién está detrás de una serie de publicaciones de fotos de la niña y mensajes en la cuenta de Facebook de Stylanos M. posteriores al momento su arresto. Según fuentes del Instituto Armado, al sospechoso se le retiró el teléfono móvil como es habitual en toda detención.

Las posibilidades que se plantean es que las publicaciones sean por su voluntad pero con algún sistema electrónico que permite posponerlas o bien de otra persona con acceso a las claves de su cuenta.

Uno de los mensajes de ayer rezaba sencillamente: «buenos días a todos». Ante la publicación de una de estas imágenes de la menor, Maialen Majarenas, familiar de la etarra presa, responde: «Vas a ser una superviviente, Izar. Nadie mata a una estrella». Otros, como Atzo Ta, reaccionan con indignación: «Ya no sé donde estás ni dónde te metes pero te voy a decir algo... tú arderas en el infierno, y yo me voy a ocupar de que llegues pronto». Inge Pazos se pregunta: «¿Cómo se puede tener la sangre fría y la mente tan retorcida para compartir fotos de la hija que tú mismo has intentado matar?».