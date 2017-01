Competencia multa a fotógrafos de orlas universitarias por formar un cártel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas de hasta 13.000 euros a tres empresas de servicios fotográficos y a varios empresarios autónomos del sector por formar un cártel y realizar prácticas anticompetitivas en el reparto del mercado y fijación de precios de las orlas universitarias.

Los alumnos de la Universidad de Valencia y de Alicante están entre los miles de afectados por toda España. Todo comenzó en Madrid pero en investigaciones posteriores se descubrió que las prácticas ilegales se habían extendido a Castilla-LaMancha, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana y los matriculados en la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED).

El grupo actuó durante 15 años y fue en enero del 2014 cuando una de las propias empresas denunció la existencia del cártel a través del Programa de Clemencia. En concreto sus integrantes llegaban a utilizar medidas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de repartos, evitando la guerra de precios con ofertas previamente pactadas a los alumnos. El precio medio ofertado por los miembros era de 20€, lo que supone que el importe total aproximado de los servicios prestados por el cártel a los alumnos objeto de reparto habría superado los 3 millones de euros.

Empresas valencianas del sector con más de medio siglo de antigüedad como Lumer o el Estudio Guirau aseguran que en Valencia «se trabaja de forma sería, sin competencia desleal, ni fijación de precios». «Las empresas de aquí ofrecemos una gran calidad, pero sí que es cierto que cada vez hay más intrusismo y gente que viene de fuera con trabajos no tan buenos que nos quitan clientes. Es más, una de las empresas implicadas me ha quitado ya un par de orlas y no es justo porque yo pago mis impuestos y obro bien», alegan desde Guirau.