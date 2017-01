Un vecino logra reducir a un hombre que intentaba violar a una mujer en Valencia

valencia. Poco antes de la dos y media de la madrugada de ayer una mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio en la calle Francisco Climent, en el valenciano barrio de Jesús. Al parecer, un individuo la estaba acosando sexualmente y tenía intención de violarla.

Un vecino de la zona, al escuchar la petición de auxilio de la presunta víctima, no lo dudó y bajó desde su propia para ayudarla. Un hombre la tenía cogida por el cuello en la rampa de acceso de un garaje, por lo que decidió intervenir.

Paralelamente, una llamada de teléfono había advertido a la Policía Local de los hechos, por lo que se personó en el lugar una patrulla. Cuando llegaron los agentes, dos hombres estaban forcejeando, por lo que los agentes intervinieron de inmediato.

La mujer fue trasladada hasta el hospital La Fe para ser atendida y el presunto agresor fue detenido

Después de separarlos y tomar declaración a las tres personas, los policías detuvieron al supuesto agresor, que ya ha sido puesto a disposición judicial. La mujer, por su parte, fue trasladada hasta el hospital La Fe, donde fue atendida.

Al parecer, la víctima había conocido al hombre que supuestamente la estaba acosando a través de unos amigos comunes. Habían tomado algo y poco después cada uno de los integrantes del grupo había decidido marcharse a casa. Sin embargo, el hombre se abalanzó sobre ella cuando regresaba a casa, momento en el que se produjo el supuesto acoso sexual que provocó los gritos de auxilio de la mujer.

Pese a que las fuerzas del orden no suelen recomendar a los ciudadanos que intervengan en este tipo de situaciones (es preferible siempre llamar de inmediato a la policía), calificaron de héroe a este vecino, ya que sin su intervención el suceso podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

No es el primer caso de intento de violación que se registra en la Comunitat en los últimos meses. A principios de octubre, la Policía Nacional detuvo en Alicante a un chico acusado de intentar abusar sexualmente de una estudiante Erasmus, a la que conocía del día anterior. El sujeto, de 26 años y nacionalidad holandesa, supuestamente había ido hasta el domicilio de la víctima, ubicado en Playa de San Juan de Alicante, y llegó a derribar hasta tres puertas para acceder a la chica, según indicaron fuentes conocedoras del caso. Las tres cerraduras y pestillos no frenaron las intenciones del arrestado, a pesar de que finalmente no pudo culminar la violación.

A pesar de ello, el juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por, además del intento de violación, un delito de allanamiento de morada y otro de hurto.