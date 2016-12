Diez detenidos por cometer estafas a través de internet en Valencia

La Guardia Civil de Lugo y de Valencia, en el marco de la operación 'Betaria', ha desarticulado una organización criminal de ámbito internacional integrada por diez personas que cometían estafas a través de internet.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operativa habitual era el registro fraudulento de clientes en páginas de empresas de juego online, utilizando para ello datos de identidad de terceras personas sin su conocimiento.

Seguidamente, realizaban apuestas en páginas web de juego online con tarjetas bancarias fraudulentas de las que utilizaban los datos impresos en las mismas sin poseerlas físicamente.

Estos datos los obtenían mediante hurtos, técnicas de ingeniería social, 'phishing', o bien comprándolas directamente en el mercado ilegal existente en Internet.

Una vez poseían los datos de las tarjetas comprobaban la operatividad de las mismas, realizando una pequeña compra en algún comercio de internet de pago no seguro, o realizando un micro donativo en páginas de organizaciones no gubernamentales, en las que únicamente es necesario conocer el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV para realizar la operación de pago.

Verificada la operatividad de la misma procedían a realizar apuestas deportivas online, de bajo riesgo, en páginas web al efecto, cobrando los beneficios obtenidos en terceras cuentas bancarias.

Denuncia en Lugo

Los detenidos, para evitar su identificación, empleaban diferentes técnicas de enmascaramiento de las IPs utilizadas en sus conexiones a través de Internet.

La Guardia Civil sostiene que usurparon la identidad de numerosas personas y utilizaron más de 30 tarjetas bancarias de titulares residentes en Checoslovaquia y España; provincias de Lugo, A Coruña, Huesca, Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Lleida, Tarragona y Valencia.

La operación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano residente en la provincia de Lugo en febrero del 2014.

Las investigaciones pudieron constatar como los autores habían creado un entramado económico-delictivo con múltiples cuentas bancarias y otros productos financieros, de los cuales eran titulares seis de los miembros del grupo criminal.

Estas personas eran las encargadas de la recepción del dinero procedente de ilícitos penales y su posterior entrega, en persona, previo cobro de una comisión previamente pactada, a personas que ocupaban un escalón superior en la jerarquía delictiva de la organización.

«Muleros»

Estas personas, conocidas en el argot policial como "mulas" o "muleros", eran captadas personalmente por otros integrantes de la organización que se encargaban de estas tareas, principalmente en establecimientos de ocio de la ciudad de Valencia, y poseían antecedentes por hechos similares, por lo tenían pleno conocimiento de la actividad delictiva que estaban realizando.

De los datos analizados hasta la fecha, se estima que el importe de las estafas realizadas supera los 75.000 euros, si bien se siguen investigando otras cuentas relacionadas con la organización criminal y podrían aflorar bastantes más perjudicados.

Los detenidos son M. A., de 42 años; C. I. M., de 37 años y P. D. B., de 34 años, naturales de Rumanía; J. M. L., de 60 años, natural de Teruel; y J. J. B. T., de 45 años, V. M. U., de 23 años, C. J. M. U., de 31 años, M. A. M. U., de 35 años, L. M. O. O., de 37 años, y A. S. C. U., de 33 años, naturales y residentes en Valencia.

La investigación, coordinada por los Juzgados de Instrucción número Uno y Dos de Mondoñedo y Viveiro, respectivamente, ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, contando además en algunas fases con el apoyo de Agentes de la Policía Nacional de Lugo y Valencia.