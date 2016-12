Piden 15 años de cárcel por matar y descuartizar a un amigo en Dénia

Que barato es matar. Sin duda alguna el Código Penal tiene fallos garrafales de bulto,como es el presente,un asesinato 15 años y trocear,esconder,desparramar y hacer desaparecer un cadáver asesinado, solo 5 meses. Por no declarar o sisar pasta al fisco,2 años y pico. Pegar una paliza y robar 20 años. El que mata y no descuartiza es tonto,atendiéndose a a ley. Se lo ponen a huevos a los asesinos,pata que reincidan y de hecho lo hacen todos o casi todos. Cuando uno sale y reincide,debería responsabilizarse alguien de de su excarcelacion especialmente el juez y así se lo pensaría lentamente y no a ka ligera cono demuestran una vez y otra también.Ellos son potencialmente y primeros culpables de facilitar otros asesinatos, robos ,violaciones y barbaries que cometen casi siempre excarcelados. Al primer fallo un par de meses entre rejas al juez,SL segundo y año y al tercero se le quita la licencia de juez,policía,medico o quien sea responsable directo. Es muy barato matar y cada día mas.Somos muy burros.