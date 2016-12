El periodista Alfons Quintà escribió en una nota que su mujer se quería separar

El periodista Alfons Quintà, que según todas las hipótesis mató a su mujer de un tiro el lunes y se suicidó en un piso de Barcelona, dejó una nota de suicidio en la que explicaba que ella se quería separar, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

La investigación del crimen previsiblemente pasará a manos de un juzgado de violencia doméstica una vez se hayan recabado los informes de la autopsia, después de que este lunes lo asumiera el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona en funciones de guardia, han informado fuentes judiciales.

La principal hipótesis que manejan los investigadores de los Mossos d'Esquadra es que Quintà, de 73 años, disparó un tiro de su escopeta de caza a su mujer, de 57, y se suicidó con la misma arma. Fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que no constan denuncias previas de la mujer por violencia machista contra Quintà. Los Mossos recibieron el aviso de un familiar, ya que la mujer no ha ido a trabajar este lunes y no se la podía localizar.

La policía autonómica y los Bomberos de Barcelona se desplazaron al domicilio, en el número 27 de la calle Fígols, para realizar comprobaciones y, una vez dentro, han hallado los dos cadáveres.

Fuentes cercanas han explicado que, después de que la policía recibiera el aviso a las 18.10, el titular del Juzgado de Instrucción 18 se desplazó a la vivienda para ordenar el levantamiento de los cadáveres. Alfons Quintà dirigió TV3 y la edición catalana de 'El País', trabajó en la Cadena Ser-Ràdio Barcelona y últimamente había colaborado en varios medios de comunicación.