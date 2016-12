Desarticulan una red que defraudó 25 millones en el IVA de hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria realizaron ayer una macrooperación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos. La operación Burlao se ha saldado con la detención de una veintena de personas, por el momento, en siete provincias españolas y la desarticulación de una organización criminal.

Siete de los implicados fueron arrestados en la Comunitat Valenciana, donde también se registraron varios domicilios y una empresa. Los agentes detuvieron al resto de individuos en Cataluña, Madrid y Galicia. El grupo desmantelado podría haber defraudado unos 25 millones de euros en los últimos años en España, según se desprende de las investigaciones.

Algunos de los implicados también están acusados de blanqueo de capitales a través de la fundición de metales preciosos, concretamente de oro, en una empresa de Paterna. Un grupo de agentes de la Guardia Civil registró ayer la fábrica Ital Refining en el polígono industrial Fuente del Jarro. Esta firma se constituyó el 5 de diciembre de 2013 y tiene declarada como actividad la fundición de metales no férricos, aunque muy pocos trabajadores del polígono lo sabían.

«El empresario italiano viene casi todos los días acompañado de una mujer, y los dos pasan la mayor parte del tiempo en la nave», afirma el empleado de una empresa cercana. «Lo que hacen ahí dentro es un misterio, pero son muy discretos y apenas se ve actividad en la nave», añade el trabajador. La fábrica no tiene ningún rótulo en la fachada, aunque una pequeña placa indica que la empresa se dedica a la fundición y analíticas de metales.

El registro comenzó sobre las nueve de la mañana y terminó a las ocho de la noche. Los agentes de la Agencia Tributaria llenaron un vehículo con cajas donde introdujeron material informático y documentación que analizarán en las próximas horas. Entre los detenidos se encuentra el administrador de Ital Refining, una trabajadora de la fundición y un ciudadano italiano cuya identidad responde a las iniciales S. C.

Los agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria registraron en Valencia, con un perro adiestrado para detectar billetes, un domicilio en el número 12 de la calle de la Safor. La operación se extendió también a Alicante y Tarragona. En Portugal fueron detenidos otros dos implicados, y en Italia se llevaron a cabo tres registros más relacionados con esta red que eludía el pago de impuestos.

La investigaciones, que se iniciaron hace un año, desvelaron la existencia de una organización criminal insertada en el sector de los hidrocarburos. «Sus prácticas delictivas menoscababan la actividad mercantil en ese sector estratégico y provocaba la expulsión de otros operadores al no soportar las prácticas fraudulentas de la trama, que desvirtuaba el mercado», según señalaron las mismas fuentes.

Las empresas que operan en este sector tienen que ingresar importantes cantidades de IVA, ya que al adquirir el carburante en un depósito fiscal (mayorista de hidrocarburos), no soportan el impuesto indirecto y, posteriormente, venden el carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA. A partir de ese momento, los vendedores deben ingresar ese IVA casi en su totalidad. Sin embargo, las sociedades de la trama no hacían el ingreso y habían acumulado una deuda de millones de euros. Mediante esta mecánica de apropiación de las cuotas de IVA, la organización no sólo defraudaba a la Hacienda Pública, sino que ejercía una competencia desleal en el sector.

Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En la operación participan diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, funcionarios de la Agencia Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de Europol, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

Las diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas detenciones. Los agentes realizaron una veintena de registros en la macrooperación. Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional. Hace unas semanas, la Agencia Tributaria desarticuló otra organización que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos. Esta red delictiva operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.