La pareja hallada muerta en Torrevieja no presentaba signos de violencia

alicante. El hombre y la mujer hallados muertos el día de la Constitución en su vivienda en la localidad alicantina de Torrevieja no presentaban signos de violencia, según indicaron fuentes próximas a la investigación que no ahondaron en más posibles razones sobre los fallecimientos. Ambos tenían 63 años y la localización de los cadáveres se produjo después de que el hijo de la mujer denunciara que no sabía nada de su progenitora desde hacía varios días.

El hallazgo de los cuerpos sin vida se produjo sobre las ocho y media de la tarde del martes, en una urbanización de Torrevieja. Las fuerzas de seguridad acudieron a la vivienda donde residía la pareja y accedieron al interior del inmueble tras la intervención de los bomberos en la apertura de la puerta.

Allí encontraron los cadáveres de los dos residentes: un hombre y una mujer, ambos de 63 años. Según las primeras investigaciones, no presentaban signos de violencia y todo apunta a que la mujer, de nacionalidad guineana, habría muerto por causas naturales antes que su compañero, de nacionalidad española.

La Guardia Civil aguarda a los resultados de la autopsia para aclarar de manera fehaciente lo sucedido. Al parecer, el cuerpo de la mujer se encontraba en avanzado estado de descomposición, de lo que se desprende que podría llevar fallecida varias semanas. Mientras, se sospecha que el hombre pudo morir hace solo unos días, pues su cuerpo no presentaba un deterioro semejante. Una vez concluidas las pruebas foreneses y descartada la criminalidad en el caso, el juzgado encargado del caso autorizará a la familia para disponer de los cuerpos.