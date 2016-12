Cuatro personas mueren al estrellarse una avioneta en Toledo

Cuatro personas, dos adultos y dos menores, todos ellos miembros de una misma familia, han muerto en la tarde de este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban sobre un encinar de Segurilla (Toledo). La avioneta había partido desde el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) y se dirigía a la ciudad portuguesa de Cascais.

Cuando el aparato había recorrido unos 130 kilómetros, poco antes de las cuatro y media de la tarde, se ha desplomado por causas desconocidas sobre la finca "Las Hombrías", situada en un tramo de la Cañada Real Leonesa que atraviesa los pueblos toledanos de Segurilla y Sotillo de las Palomas. Nada más caer el aparato éste ha ardido por completo al incendiarse el combustible.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Salvamento Aéreo, agentes de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial de Toledo con bases en las localidades de Santa Olalla y Talavera de la Reina y agentes medioambientales que han tardado varias horas en localizar la avioneta. Más tarde ha acudido un equipo sanitario formado por una ambulancia y un helicóptero sanitario que sólo ha podido certificar el fallecimiento de las cuatro personas que han sido rescatadas totalmente calcinadas.

Se investigan las causas

También la Guardia Civil de Toledo y Aviación Civil han abierto una investigación para aclarar las causas de este accidente aéreo si bien habrá que esperar al lunes para continuar con las pesquisas pues las tareas de rescate han finalizado una vez entrada la noche. Lo que, en principio, parece descartable es que el siniestro se haya debido a inclemencias meteorológicas pues la zona donde ha caído la avioneta no ha registrado este domingo lluvias y las mayores rachas de viento no han superado los 20 kilómetros por hora. Además, a la hora en la que se ha registrado el accidente no había problemas de visibilidad.