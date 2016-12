El joven que rescató a una bebé de un contenedor: «No la saqué para que no se enfriara»

La madrugada del lunes al martes de la pasada semana, Eneko Moro terminó su jornada laboral a la 1. Cualquier otro día se hubiese marchado a casa a dormir sin mayor demora. Pero aquella noche no lo hizo. Se quedó en la cervecería Garagar, en el Boulevard donostiarra, junto a su compañero Williams. Ambos son camareros. Eneko no tenía ningún motivo para permanecer más tiempo, pero después de lo que más tarde sucedió, sabe que tenía que haber sido así, que el destino le tenía reservado un rol que jamás podrá olvidar.

Era el elegido para salvar la vida de Ane, la niña recién nacida que fue abandonada en un contenedor de basura. "Tenía que ser yo quien precisamente tuvo que escuchar su llanto. Yo, que, junto a mis cuatro hermanos, también fui un niño abandonado. No sabes lo satisfecho que estoy de haber podido salvar la vida de esa pequeña", explica Eneko a 'Diario Vasco'.

Aquella noche, Eneko y Williams Sciacca acababan de poner fin a su jornada en el Garagar. Se iban ya para casa. Eneko había dejado estacionado su coche en el Paseo Nuevo. Ambos caminaban por la calle San Juan cuando un sonido puso en alerta sus sentidos. "Escuché como un llanto que provenía de los contenedores de la basura que estaban junto a la Fotográfica. Y según nos íbamos acercando nos dimos cuenta de que 'algo' había dentro de uno de ellos. Al principio me pareció que podía ser un gato, pero si hubiese sido algún animal se habría callado ante nuestra llegada, o habría huido. Y no fue así".

Eneko asomó la cabeza por encima del contenedor y echó un vistazo entre las bolsas. El recipiente no tenía tapa. Hurgó entre los desechos, apartó unas cuentas bolsas, esas que tienen asas y son moradas. Fue entonces cuando vio el diminuto brazo de la pequeña. "La niña estaba envuelta en un manta o una tela de color negro. Era muy finita. Le tapaba todo el cuerpo, incluso la cabeza", detalla Williams.

«Pensé que si la cogía podía enfriarse más»

Pero fue Eneko quien acomodó a la pequeña, aunque no la quiso sacar. "La dejé dentro porque hacía mucho frío, soplaba viento y pensé que si la cogía podía enfriarse aun más. La pobre estaba desnuda. Eran las tres de la mañana y la temperatura era baja. Y en esa zona, tan expuesta al mar, todos saben que el viento suele soplar con cierta intensidad".

El hallazgo de la pequeña dejó a los dos amigos estupefactos. Ambos eran un manojo de nervios, Eneko más que Williams. "Empecé a gritar. '¡Ayuda, por favor. Llamen a alguien que hay una niña en el contenedor!'. Pero allí nadie salía ni respondía a nuestras demandas de auxilio. No se asomaba nadie", dice a a 'Diario Vasco'.

Eneko se decidió entonces por llamar al 112, "pero cuando descolgaron empezaron a hacerme tantas preguntas que al final le pasé el móvil a Williams y yo me quedé con la niña porque estaba llorando. La pobre aun tenía el cordón umbilical colgando".

El destino quiso que en aquel preciso instante pasase por el lugar un automóvil. A bordo del mismo iban dos agentes la Ertzaintza que regresaban del tramo final del Paseo Nuevo, en un recorrido rutinario. "Eran dos secretas. Ellos no sabían nada del tema, estaban de patrulla por la ciudad. Me abalancé sobre el vehículo y les dije si eran policías. Se quedaron un poco sorprendidos por mi pregunta. Les expliqué que había encontrado a una niña entre la basura y que vinieran conmigo".

Los agentes echaron pie a tierra y los cuatro se dirigieron hacia el contenedor. "Llevaban una linterna, alumbraron al interior y vieron también cómo asomaba su manita. Yo estaba muy nervioso. Te puedes imaginar. Les decía: ¡'pero llevarla ya'! Luego empezaron a llegar más policías, primero municipales y más tarde ertzainas. Acordonaron toda la zona y trasladaron a la niña al hospital. Nosotros nos quedamos allí y nos dijeron que les informáramos de cómo había sucedido todo. Se lo explicamos y ahí terminó todo".

Una semana después siguen impactados

Una semana después, Eneko y Williams siguen bajo el impacto de lo que aquella noche vivieron. A Eneko aun le retumban los lloros de Ane y su imagen le viene una y otra vez. No deja de repetir, "¡qué fuerte! La niña estaba superdesprotegida. Tenía los ojos abiertos, unos ojazos. No la quise tocar mucho para no causarle ningún daño. Además, no estoy precisamente muy familiarizado en coger niños tan pequeños. Ni siquiera lo hago con mis sobrinos".

Eneko relata que aquella noche no pudo conciliar el sueño. "Cuando llegué a casa estaba fatal. Desperté a mi hermano y le conté lo que me había pasado.

- '¡Que he encontrado a un niño en el container de la basura!'. No se le podía creer.

- '¿Qué dices?', me contestó. Imagínate el shock".

Eneko y Williams reconocen que sin su intervención la niña, a la que responsables de los servicios sociales le han puesto de nombre Ane, hubiera fallecido. "No habría aguantado mucho tiempo. La pequeña hubiese muerto, bien de frío o aplastada en cuanto hubiesen volcado el contenedor en el camión".

«No me han dejado verla»

Eneko está muy disgustado con la actitud de las instituciones que, tras el rescate, se hicieron cargo de la niña. Al día siguiente se personó en el Hospital Materno Infantil con el propósito de ver a la niña. "Necesitaba hacerlo y comprobar que se encontraba en perfectas condiciones. Era un impulso el que me llevó hasta el hospital. Porque yo también fui un niño abandonado. Cuando tenía ocho meses, mis padres nos dejaron en la Casa Cuna de Fraisoro. No solo a mí, también a mis cuatro hermanos mayores. Mis padres no nos podían mantener", explica Eneko.

De 27 años, este joven donostiarra ha crecido junto a sus hermanos, bajo el amparo de una mujer. "A nosotros, por suerte, no nos separaron. Nos ha cuidado una excelente persona, que ahora es mi madre, aunque no sea la biológica, y a la que visito a diario o casi a diario. Pero dejemos ese tema, tampoco quiero profundizar mucho en él".

"Te estaba contando que no me dejaron verla y que estoy muy disgustado por ello. Y no te digo nada de cómo están mis hermanos y hermanas. No sé lo pueden creer. Están supercabreados. No entienden por qué no puedo verla".

A Eneko y Williams, este último de 22 años y nacionalidad venezolana, de momento, nadie les ha felicitado por su actuación, a excepción de su entorno más cercano. Sus compañeros del centro Crossfit Zurriola han organizado un entrenamiento especial en su honor. "Nadie nos ha dicho nada. La Ertzaintza nos llamó y estuvimos tres horas con ellos. Tomaron muestras para obtener mi ADN y nos hicieron algunas preguntas. Y ya no hemos vuelto a saber nada".