Los accidentes de tráfico por animales silvestres se triplican en la Comunitat

El plan de choque que ultima Medio Ambiente y los cazadores de la Comunitat para atajar la plaga de jabalíes, del que informó LAS PROVINCIAS, se sustenta, en parte, en el creciente protagonismo de los animales como causa de accidentes de tráfico. Según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, el año pasado se registraron 770 siniestros causados por animales, con 84 víctimas. De estos accidentes, 288 fueron causados por la presencia de jabalíes en las carreteras. Los cerdos salvajes ya casi igualan a los perros por su incidencia en los percances viales.

«El perro ni se movía. Giré y todo daba vueltas»

Los jueves salía más tarde de lo habitual del instituto. Laura, vecina de Picassent, recogió los libros, los introdujo en su mochila y salió en busca de su coche. Tenía hambre y ganas de llegar a casa. Encendió el motor y puso la música. Conocía el trayecto de memoria: cruzar la avenida, las dos rotondas principales de Picassent y la carretera hasta la urbanización de San Ramón. Pero ese día una trampa aguardaba en el camino. «Primero me crucé con un coche y la conductora me advirtió que aminorase la marcha», recuerda la joven. «Pero ya era demasiado tarde. En la siguiente curva me sorprendió un perro mestizo de gran tamaño». El animal observaba en medio de la carretera sin intención de apartarse. Fue cuestión de un segundo. «Ni se movía. Sin pensar, di un volantazo y perdí el control del coche, que empezó a girar sobre sí mismo. Todo daba vueltas. Fueron los minutos más angustiosos de mi vida». Cuando el coche se detuvo, la joven se quedó «inmóvil y aferrada al volante». Petrificada. Por el espejo retrovisor vio al perro en el mismo sitio, «como si no hubiese sucedido nada». Varios conductores detuvieron su marcha. La víctima sufrió un ligero latigazo cervical «y uno de los sustos más grandes de mi vida».